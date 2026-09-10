La Universidad de Jaén lanza la campaña 'Avanzar en conciliación para transformar la sociedad'

Presentación de la campaña. - UJA

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social de la Universidad de Jaén (UJA) ha anunciado la puesta en marcha de la campaña 'Avanzar en conciliación para transformar la sociedad'.

Tiene como objetivo principal promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad y avanzando hacia una institución más igualitaria y comprometida con el bienestar de toda su comunidad.

Durante la próxima semana, la campaña desplegará un estand informativo de 10,00 a 12,00 horas en diversos puntos del Campus de Las Lagunillas, según ha informado este jueves la institución académica.

Este espacio informativo está concebido como un punto de encuentro para el personal docente e investigador (PDI), el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Ptgas) y el estudiantado.

El calendario de actividades comenzará el 14 de septiembre en el vestíbulo del edificio B4 y continuará el día siguiente en el vestíbulo del edificio A4. Seguirá el jueves 17 en el vestíbulo del edificio A3 y finalizará el 18 de septiembre, de nuevo en el vestíbulo del edificio B4.

Junto a la labor divulgativa, la campaña incluye la propuesta participativa 'Completa el árbol de la conciliación'. A través de esta dinámica interactiva, se invita a los integrantes de la comunidad universitaria a reflexionar, aportar sus ideas y proponer medidas concretas para favorecer un entorno académico y laboral más equitativo.

Desde el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social se ha animado a todo el alumnado y personal a sumarse a esta iniciativa, "participando activamente en el reto de incorporar sus propuestas para continuar construyendo, de manera conjunta, una universidad referente en corresponsabilidad e igualdad".