La Universidad de Jaén presenta una nueva edición de la primera epopeya conservada sobre la conquista de América

Rosalía Tudela, Cristina Castillo, Javier Marín-López, Luis Gómez y Andrés Ramírez - UJA

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La editorial de la Universidad de Jaén, UJA Editorial, ha presentado una nueva edición de la 'Relación de la conquista y descubrimiento que hizo el marqués don Francisco Pizarro en demanda de las provincias y reinos que agora llamamos Nueva Castilla', preparada por Luis Gómez Canseco y publicada como quinto volumen de la colección Biblioteca de Estudios Literarios Hispánicos.

El acto ha contado con la participación de Cristina Castillo, profesora de Literatura Española de la UJA y directora de la colección; Luis Gómez, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Huelva y responsable de la edición, y Javier Marín-López, director académico de UJA Editorial.

La obra recupera un texto anónimo de 1538 considerado la primera epopeya conservada sobre el descubrimiento y la conquista de los territorios americanos. La edición incorpora, además del establecimiento y anotación del texto, un estudio sobre su composición, autoría, fuentes, dimensión épica, visión del Nuevo Mundo e historia de su transmisión, así como una guía de lectura, mapas, aparato crítico y otros instrumentos destinados a facilitar su comprensión y estudio.

La publicación se inscribe en la labor de UJA Editorial de difusión del conocimiento y de los resultados de la investigación a través de colecciones regidas por criterios de calidad, rigor científico, evaluación externa y transparencia editorial.