La Universidad de Jaén refuerza su promoción institucional y red internacional en la EAIE Glasgow 2026

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Jaén ha participado en la 36 edición de la European Association for International Education (Eaie) - Eiae 2026 Conference & Exhibition. - UNIVERSIDAD DE JAÉN

JAÉN 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Jaén ha participado en la 36 edición de la European Association for International Education (Eaie) - Eiae 2026 Conference & Exhibition, la mayor feria europea de internacionalización y educación superior, celebrada en Glasgow (Reino Unido) del 8 al 11 de septiembre, donde se han reunido cerca de 8.000 representantes de cien países.

La Universidad de Jaén (UJA) ha estado encabezada por el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez González, y la directora de Secretariado de Movilidad Internacional, Myriam Cano Rubio, dentro del stand 'Study in Spain', coordinado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), según ha informado la entidad académica en una nota.

Durante la celebración de este encuentro, la delegación del Vicerrectorado de Internacionalización ha mantenido reuniones con más de 50 instituciones de educación superior de interés estratégico, fundamentalmente de países de la Unión Europea y Reino Unido, Asia y América, con el objetivo de explorar nuevas áreas de cooperación académica, fomentar el intercambio de estudiantado y personal, o abordar propuestas colaborativas de programas, docencia en línea o español como lengua extranjera, entre otras.

Además, en esta edición, la UJA ha estado de nuevo presente junto a socios de la Alianza de Universidades Europeas Neolaia, de la que es coordinadora, en el stand de Alianzas de Universidades Europeas.

En palabras del vicerrector José Ignacio Jiménez, "la presencia en esta feria, que se está convirtiendo en el referente a nivel global en términos de networking para instituciones de educación superior, es importante para impulsar la promoción de nuestra institución y consolidar relaciones con socios de todo el mundo, con especial atención a la Unión Europea y el Reino Unido, en un momento en el que este país completará su reintegración al programa Erasmus+ en los próximos meses".

Además, apunta que "con esta misión, se pretende no solo reforzar nuestra red de socios y ampliar las posibilidades de movilidad académica y cooperación de nuestra comunidad, si no también participar del diálogo y compartir reflexiones con otros representantes e instituciones, como la Comisión Europea, respecto al futuro de la educación superior en Europa, las Alianzas de Universidades Europeas, o nuevas tendencias educativas y de programas académicos".

Otras reuniones institucionales La delegación de la Universidad de Jaén ha realizado además visitas institucionales a socios del Reino Unido, en el marco de la reincorporación del país al programa Erasmus+, incluyendo, entre otras, la Northumbria University, con la que la Universidad de Jaén mantiene relaciones institucionales y un sólido intercambio académico desde hace años.

Además, la visita ha permitido a la delegación de la Universidad de Jaén mantener un encuentro con el consejero de Educación de la Embajada de España en el Reino Unido,*Fernando Bartolomé Usieto, para discutir sobre las distintas iniciativas académicas en el país.