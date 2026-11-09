La Universidad Loyola lidera el trabajo jurídico de un proyecto europeo para adaptar libros escolares con IA

La Universidad Loyola lidera el trabajo jurídico de un proyecto europeo para adaptar libros escolares con Inteligencia Artificial. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola lidera la investigación jurídica del proyecto europeo Lab2School4All, que desarrollará herramientas de inteligencia artificial (IA) para adaptar libros de texto a las necesidades del alumnado de primaria con trastorno del desarrollo de la coordinación (DCD, por sus siglas en inglés).

Según ha informado la Universidad Loyola en una nota, bajo la dirección de la investigadora Ana Mercedes López Rodríguez, el equipo estudiará las condiciones legales para transformar y compartir estos materiales, con el objetivo de facilitar un aprendizaje más autónomo en las aulas ordinarias y avanzar hacia una educación más inclusiva y accesible.

Financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa con una aportación de 3,46 millones de euros, el proyecto se desarrolla entre septiembre de 2026 y agosto de 2031. Lo coordina el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia (Inserm) y combina investigación científica, desarrollo tecnológico y estudios en centros educativos.

En concreto, la reunión de inicio del proyecto se celebró los pasados días 14 y 15 de octubre en París en el Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Allí, Ana Mercedes López Rodríguez lideró la cross-cutting session, en la que presentó a los integrantes del equipo jurídico y expuso las principales cuestiones legales y éticas que afectan al proyecto.

En este contexto, este trastorno del neurodesarrollo afecta aproximadamente al cinco por ciento de la población en edad escolar y puede provocar dificultades de coordinación motora que interfieren con la escritura, además de problemas de organización visual que complican la lectura y el uso de páginas con diseños densos.

Estas barreras pueden dificultar que el alumnado trabaje con los mismos libros que el resto de la clase. Así, Lab2School4All pretende adaptar la presentación de los contenidos y las formas de realizar los ejercicios, manteniendo sus objetivos de aprendizaje.

Por ejemplo, los formatos digitales permitirán responder mediante un teclado o seleccionar opciones, para reducir las exigencias de escritura manual. La investigación se centrará en materiales de lengua y matemáticas de educación primaria.

DERECHOS DE AUTOR Y PROTECCIÓN DE MENORES

"El principal reto jurídico de Lab2School4All es lograr que los materiales adaptados puedan llegar a las aulas respetando al mismo tiempo los derechos de autor, las excepciones por discapacidad del marco de Marrakech, la normativa europea sobre IA y la protección de datos de menores", ha explicado Ana Mercedes.

Para ello, la Universidad Loyola dirige dos paquetes de trabajo que analizarán la normativa de Francia, Italia, Irlanda y Reino Unido, evaluarán los riesgos de aplicar IA a libros protegidos y establecerán criterios para su adaptación y distribución lícitas.

Asimismo, el estudio abordará las excepciones a los derechos de autor destinadas a facilitar el acceso de las personas con discapacidad. El trabajo también tendrá una vertiente de propuesta normativa.

Por otra parte, López Rodríguez ha señalado que muchas excepciones por discapacidad no contemplan el uso de IA y que la jurisprudencia aún resulta poco clara. Por ello, "parte del reto es ver las lagunas legales y proponer reformas normativas pertinentes a la UE para facilitar la educación inclusiva", ha indicado.

Igualmente, el consorcio estudiará las estructuras de los libros y las prácticas de adaptación existentes en Europa para evaluar y mejorar estas soluciones. Esa evidencia orientará el desarrollo de una herramienta de código abierto basada en IA que automatice parte del proceso.

El diseño contará con personas con DCD, familias, docentes y terapeutas ocupacionales. La fase de validación escolar está prevista a partir del mes 27 del proyecto y se desarrollará en Francia, Italia, Irlanda y Reino Unido.

No obstante, el número de centros y estudiantes y el calendario detallado "todavía están pendientes de concretar". La extensión de las herramientas a otros países, incluida España, se plantea como una "posibilidad futura".

En Loyola participa también la doctoranda Maia Castro Slobinsky y está prevista la próxima incorporación del doctorando José Miguel Jiménez Díaz. Bajo la dirección de López Rodríguez trabajan el catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Alicante, Aurelio López-Tarruella Martínez y la investigadora posdoctoral de próxima incorporación a esa universidad, Carmen María Noriega Linares.

Por su parte, Ana Mercedes López Rodríguez es profesora de Derecho internacional privado y Derecho comparado de la Universidad Loyola y doctora en Derecho por la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Su trayectoria investigadora aborda el Derecho y la digitalización.

Por último, además de las dos universidades españolas y del Inserm, participan el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Francia, la asociación francesa Le Cartable Fantastique, la Universidad de Limerick, la Universidad de Bolonia y las universidades británicas de Surrey y Liverpool John Moores.