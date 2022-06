UP por Jaén cree que la "caída en viajeros" de autobús urbano muestra el "fracaso en la gestión" del servicio

JAÉN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Unidas Podemos por Jaén en el Ayuntamiento ha considerado que "la caída en viajeros" de autobús urbano "indica un fracaso en la gestión" del servicio que realiza Alsa.

Su portavoz, Javier Ureña, ha afirmado que "hay un problema de modelo" y la llegada de la citada empresa en sustitución de Castillo "no ha cubierto las expectativas ni ha supuesto el cambio que necesita la ciudad".

Así lo ha indicado en una nota tras la Comisión de Transparencia y Control de Empresas Concesionarias, que preside el concejal de UP y que en su reunión de este jueves ha analizado el servicio de autobús urbano cumplidos 8 meses desde que Alsa lo gestiona.

En ella, según ha explicado, ha habido "una conclusión negativa" por parte de la oposición. "El indicador claro de que las cosas no van bien es la reducción de viajeros. Mientras que la previsión era de cinco millones de viajes al año, con los datos actuales apenas se superarán los tres millones", ha comentado Ureña.

Al hilo, ha señalado que los datos que se han podido analizar en la comisión reflejan que "el servicio no va en la buena dirección". "Se han producido algunas mejoras en lo estético, pero consideramos que hay un problema de modelo, ya que para este equipo de gobierno (PSOE-Cs) el transporte público no es prioritario y necesitábamos unos cambios que ya podemos estar seguras de que no se van a producir de la mano de una multinacional como Next Continental", ha dicho.

Por este motivo, el portavoz de UP ha apostado por "que lo antes posible se inicien los trámites necesarios para municipalizar el servicio a través de la gestión directa por el Ayuntamiento".

"La insufrible y despótica gestión de Castillo en los años anteriores no nos tiene que llevar a cerrar los ojos ante las deficiencias actuales en el servicio que no se corrigen y que son las que afectan para que la demanda del servicio no se dispare", ha declarado.

Sobre estas deficiencias, ha manifestado que se mantiene "la falta de una frecuencia necesaria o la imprevisibilidad de la llegada del autobús y el incumplimiento de la promesa de la renovación completa de los autobuses".

El edil ha subrayado que hasta que no se haga una apuesta decidida por la priorización de la movilidad pública sobre el coche privado todos los otros modelos de autobús urbano "fracasarán claramente".

De ahí que haya propuesto que "la gestión se gire hacia la implantación de carriles bus, la prioridad semafórica, un aumento de las frecuencias de paso, una tarifa plana, el trasbordo gratuito y una apuesta decidida por autobuses de cero emisiones".