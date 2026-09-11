UPA-A resalta que "ya se ha vendido todo el aceite de oliva producido" y reivindica unos precios "justos"

Archivo - Aceite de oliva. Imagen de archivo - EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez, ha puesto en valor los datos hechos públicos por la AICA que demuestran que entre octubre de 2025 y agosto de 2026 se han vendido 1.355.000 toneladas de aceite de oliva frente al 1.301.000 producidas, y "queda un mes para iniciar nueva campaña de recolección, a la que llegaremos con un enlace corto". En este sentido, Cózar Pérez ha reivindicado la defensa de unos precios justos para todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.

Según ha informado UPA Andalucía en una nota, el secretario general ha asegurado que "un mes más siguen sin salirnos las cuentas a los olivareros tradicionales porque no cubrimos los costes de producción y vendemos el aceite a pérdidas". Asimismo, "no hay razones que justifiquen esta situación, tan solo se debe a intereses especulativos, por lo que no podemos permitir que unos pocos se sigan llevando el mayor beneficio a costa del sudor de los agricultores", ha afirmado.

En este contexto, "las temperaturas inusualmente elevadas influirán en la próxima cosecha, que esperamos media, y que podría ser similar a esta si no llueve en el inicio del otoño". Por tanto, "se mantiene una situación forzada artificialmente para dejar en fuera de juego al olivar tradicional, sobre todo porque los datos nos ofrecen una lectura completamente distinta, con todo el aceite producido ya vendido, con unas previsiones de próxima cosecha que se pueden venir abajo si no llueve y por el elevado calor que estamos sufriendo estos meses y por un enlace demasiado corto entre campañas", ha asegurado Cózar Pérez.

Además, ha añadido que "la comercialización marcha con una velocidad de crucero que hará que vendamos más aceite de oliva del producido esta campaña". Por tanto, "vamos a llegar con un enlace muy corto a la próxima campaña". Y, sin embargo, "el precio en origen se mantiene inalterable por debajo de los costes de producción en el olivar tradicional, sin remontar de ninguna forma".

Asimismo, desde UPA han expuesto que "siempre hemos defendido un precio adecuado, tanto para el productor como para el consumidor, por lo que esperamos que, con estos datos después del mes de agosto y las previsiones de una cosecha media, muy similar a la de este año, veamos repuntar algo más el precio en origen y consigamos llegar a los cinco euros, una cifra que entendemos aceptable para cubrir los costes de producción y para que el consumidor siga siendo fiel a la grasa vegetal más sana y saludable que existe".

De esta manera, el mes de agosto cierra con unas existencias totales de 475.434 toneladas, de las 264.799 están en manos de cooperativas y almazaras; 206.614 las tienen los envasadores, mientras que en el Patrimonio Comunal Olivarero hay 4.020 toneladas.