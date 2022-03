UPA sostiene que la Ley de Economía Circular "adolece de consistencia" y reitera su defensa de "un consumo responsable"

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Desarrollo Rural, Agua y Acción Sindical de UPA Andalucía, Roque García, ha expuesto este lunes en el Parlamento andaluz que el texto de la Ley de Economía Circular "adolece de consistencia" y que la norma está "excesivamente centrada en los residuos" y "deja de lado muchos otros aspectos vinculados precisamente con la economía circular". La organización ha reiterado en este espacio su defensa de "un consumo responsable y sostenible de los productos agrarios".

Es el resumen del análisis que desde UPA Andalucía se hace a la futura Ley, y que García ha expuesto en la comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Parlamento, según recoge un comunicado.

"Considerando que el texto de la ley adolece de consistencia, y siempre en la defensa que hacemos desde UPA Andalucía por un consumo responsable de los productos agrarios, demandamos incorporar a la norma la posibilidad de que las organizaciones agrarias participen de forma activa en la realización de campañas de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía para fomentar ese consumo más sostenible de nuestras producciones", ha apuntado la nota de prensa.

En su intervención, García ha insistido en que "más importante que una Ley de Economía Circular es que el sector primario cuente con la Ley de la Agricultura y la Ganadería" de Andalucía, "cuyo borrador sigue estando escondido en un cajón". "El objetivo fundamental de esta ley tiene que ser implementar el modelo de economía circular. Por eso entendemos que no se deberían dejar tantos aspectos en el aire escudándose en un posterior desarrollo reglamentario y establecer plazos y presupuesto para su consecución. De lo contrario, muchas cuestiones podrían quedar en papel mojado", ha destacado.

En este sentido, ha enfatizado que desde UPA quieren ser "actores principales, participando de manera directa en las acciones que conciernen al sector agrario y a los ciudadanos para contribuir, en la medida de lo posible, a la mejora del medio ambiente y al consumo responsable de todos los productos".

Además, desde la organización consideran que es de "vital importancia en todos los sectores" y, como no podía ser de otra manera en el primario, llevar a cabo una "buena gestión de bienes no vendidos". Para ello, ven necesaria la "priorización de otros usos a dichos bienes", y por ello defienden la creación de un "órgano dependiente de la Consejería cuya función sea la de gestionar proyectos para dar otros destinos a bienes no vendidos o, en su caso, como ocurre con algunos productos en agricultura, a los cosechados en verde", ha dicho García.

En lo referente al desperdicio alimentario, han propuesto la modificación de la definición contenida en el artículo 3 para que coincida con la prevista en el anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio, quedando la siguiente redacción: "productos agrícolas y alimentarios descargados de la cadena alimentaria que siguen siendo perfectamente comestibles y adecuados para el consumo humano y que, a falta de posibles usos alternativos, terminan desechados como residuo".

Así, desde UPA Andalucía dicen entender, como ha trasladado García a los miembros de la Comisión, que hay "mucho margen de maniobra para tener una Ley de Economía Circular de verdad, integral, con ambición, con futuro y con proyección", por lo que confían en que sus consideraciones "sean tenidas en cuenta".