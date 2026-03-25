La UPM de Jaén acoge la primera exposición sobre inclusión Lgbtiqa+ en la Iglesia Católica

Archivo - Imagen de archivo de la UPM donde se expone la muestra - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular Municipal de Jaén (UPMJ) acoge hasta después de Semana Santa la exposición 'El Arco Iris en la Iglesia Católica: Evolución religiosa hacia la inclusión Lgbtiqa+ y la consciencia unidad'.

Destinada a familias, catequistas, sacerdotes, religiosas y profesorado de religión católica, entre otros, la muestra ha sido creada por profesorado de la Junta de Andalucía y activistas de la Federación Andaluza Arco Iris. Asimismo, cuenta con el apoyo y la participación de profesorado de religión católica, habiendo sido ya utilizada en centros educativos de las ocho provincias andaluzas.

"Se trata de la primera exposición didáctica que visibiliza los avances y retos de la inclusión de la diversidad sexual en el cristianismo", ha apuntado Gonzalo Serrano, copresidente de Arco Iris. En este punto, ha defendido la importancia de que "las personas Lgbtiqa+ creyentes puedan vivir su espiritualidad en igualdad de oportunidades, en reconocimiento de su diversidad y sin sufrir discriminación".

La exposición incluye otros dos recursos gratuitos: el libro 'El Arco Iris en la Iglesia Católica' y el cómic juvenil 'La Fe de ser quien soy', la historia de un chico trans en un colegio religioso y su encuentro con un sacerdote católico respetuoso con la diversidad.

Para Serrano "nadie debería sentir la obligación de elegir entre su fe y su orientación, identidad o expresión de género". Por eso, desde Arco Iris también han presentado Kairós Lgbtiqa+, la nueva comunidad cristiana inclusiva que se reunirá en Jaén el cuarto martes de cada mes, en el Punto Arco Iris del Área de Juventud del Ayuntamiento (5ª planta del edificio de la UPM). 'Tú me conoces. Tú me creaste. Tú me amas tal y como soy', así comienza esta exposición creada por la Federación Andaluza Arco Iris.

El objetivo de la muestra es "facilitar el cambio hacia una sociedad respetuosa con la diversidad, también en las diferentes iglesias cristianas".

La exposición desmonta argumentos falaces utilizados para atacar a las personas Lgbtiqa+. Para ello destaca hechos históricos que suponen un cambio de paradigma, como la autorización firmada por el Papa Francisco en 2023 para permitir la bendición de parejas del mismo sexo y el bautismo de las personas trans (Fiducia Supplicans).

La exposición cuenta con 12 paneles diseñados para poder ser exhibidos en cualquier lugar público, desde los espacios de paz e igualdad de colegios e institutos, a parroquias, bibliotecas, obispados, o monasterios, entre otros. Además, cada panel de la muestra incluye códigos QR con los que acceder a vídeos, webs, cuestionarios y otros recursos didácticos.