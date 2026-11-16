Urbanismo de Granada da luz verde para que una parcela de Camino de Ronda acoja la construcción de 160 viviendas

Archivo - Imagen de recurso de pisos en construcción. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada ha ha emitido un dictamen favorable a la propuesta para destinar una parcela municipal situada en Camino de Ronda al uso de alojamiento dotacional, con capacidad para albergar entre 120 y 160 viviendas en régimen de alquiler asequible. La iniciativa se elevará al Pleno municipal de noviembre para su aprobación.

Según información remitida por el Ayuntamiento, la parcela corresponde a la número 02 del proyecto de reparcelación del Área de Reforma 7.10 Nuevo Puente-Camino de Ronda y cuenta con una superficie de 2.400,07 metros cuadrados. Actualmente está calificada como equipamiento comunitario básico, destinado a Servicios de Interés Público y Social (SIPS), y admite como uso compatible el alojamiento dotacional.

En cuanto a sus características urbanísticas, el terreno dispone de un coeficiente de edificabilidad de 4,04 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo, lo que supone una superficie edificable aproximada de 9.700 metros cuadrados, con una altura máxima de siete plantas.

Estas condiciones permitirían desarrollar unas 120 viviendas si se considera una superficie de 80 metros cuadrados por vivienda, o hasta 160 si se contempla una superficie de 60 metros cuadrados. La capacidad definitiva dependerá de las características y distribución del futuro proyecto, cuya ordenación contempla una tipología residencial plurifamiliar en manzana cerrada, adaptada a las edificaciones colindantes y a las condiciones urbanísticas del entorno.

Según señalan, la propuesta se plantea al amparo de la normativa andaluza en materia de vivienda, que contempla la posibilidad de destinar determinadas parcelas calificadas como equipamiento comunitario a alojamiento dotacional en régimen de alquiler, conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Vivienda de Andalucía.

Los servicios técnicos municipales han analizado las características urbanísticas de la parcela, su integración en el entorno y su compatibilidad con el planeamiento vigente, con el objetivo de determinar las posibilidades de desarrollo residencial de este suelo.

Con el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, la propuesta continuará su tramitación administrativa y se elevará al Pleno municipal de noviembre para su aprobación, paso necesario para avanzar en la ordenación urbanística de la parcela y en los trámites que permitan su futuro desarrollo.