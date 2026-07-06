Las urgencias andaluzas atienden a 800 personas por las altas temperaturas y hay cinco ingresados por golpes de calor

1102046.1.260.149.20260706124431 Una persona bebe agua durante la ola de calor. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de urgencias de Andalucía han atendido a 800 personas por las altas temperaturas y hay actualmente cinco ingresados por golpes de calor de un total de nueve que se han registrado desde el pasado 4 de julio, cuando empezó la segunda ola de calor en la comunidad. Los hospitalizados son hombres con una edad media de 54 años y con patologías previas.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha detallado en una atención a medios en Sevilla que de las 800 urgencias atendidas por el calor, un total de 564 lo han sido en Atención Primaria. Los nueve golpes de calor se han localizado en Almería (tres), en Cádiz (dos), en Sevilla (dos), en Córdoba (uno) y en Jaén (uno).

Ante las altas temperaturas, Antonio Sanz ha vuelto a pedir precaucación a los ciudadanos, a los que pide que tomen medidas, como beber mucha agua, no salir a la calle en las horas centrales y llevar ropa ligera. Andalucía acumula 110 defunciones atribuibles al exceso de temperaturas desde el 1 de junio hasta el 5 de julio de 2026, según los datos del sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, consultados por Europa Press.

Así, la cifra supera en nueve fallecimientos la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando MoMo contabilizó 101 muertes atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 6 de julio. Si ha comparación se hace exactamente hasta el 5 de julio, el dato de 2025 fue de 94 muertes, por lo que el repunte de 2026 asciende a 16 fallecimientos más.

Por meses, junio de 2026 concentró 72 muertes atribuibles a la temperatura, frente a las 49 registradas en junio de 2025. En los primeros cinco días de julio de este años se han contabilizado otras 38 defunciones, mientras que entre el 1 y el 5 de julio de 2025 fueron 45.

Cabe destacar que este sistema de monitorización analiza todas las causas de mortalidad diaria y, entre ellas, las asociadas a altas temperaturas, pero no necesariamente las específicas de un golpe de calor sino también a aquellas donde las temperaturas han agravado diferentes patologías previas.

El dato más alto de la serie de 2026 se ha registrado el 5 de julio, con 11 muertes atribuibles al calor en una sola jornada. Le siguen los días 3 y 4 de julio, con nueve fallecimientos cada uno, y el 2 de julio, con seis. En junio, el mayor impacto se concentró en la recta final del mes. MoMo atribuye al calor siete muertes tanto el 24 como el 25 de junio, seis el día 26, cinco los días 23, 27 y 28, y cuatro el 22 y el 29.

Los datos de MoMo reflejan así que el arranque del verano de 2026 presenta en Andalucía una mayor mortalidad atribuible al calor que el mismo tramo del año anterior, especialmente por el peso de junio, aunque los primeros días de julio de 2025 concentraron más fallecimientos por temperatura que los cinco primeros días de julio de este año.