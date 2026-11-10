Urtasun (Frente Amplio) pide "llenar y ganar las calles" en la huelga por la vivienda y luego "ganar en las urnas"

Ernest Urtasun (dcha.) habla con Sebastián Pérez junto a la Puerta del Puente de Córdoba. - FRENTE AMPLIO

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha hecho este martes desde Córdoba un llamamiento a la ciudadanía para "llenar y ganar las calles" durante la jornada de huelga general por la vivienda convocada para mañana miércoles 11 de noviembre, y también para "ganar en las urnas" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En una atención a medios y acompañado por el candidato de Frente Amplio al Congreso por Córdoba, Sebastián Pérez, el ministro de Cultura ha dicho que este miércoles es "un día muy importante porque los españoles y las españolas van a salir a la calle y van a hacer huelga reivindicando su derecho fundamental a la vivienda, ese derecho que viene reconocido en nuestro artículo 47 de la Constitución y que no está desplegado como debería en nuestro país".

Urtasun ha dicho desear que "la huelga mañana sea un éxito", añadiendo que "es un día de dignidad" y "un día de reivindicación", en el que "vamos a llenar y a ganar en las calles y después, el 29 de noviembre, vamos a ganar en las urnas. Eso es lo que va a pasar en los próximos días en este país".

Junto a ello, ha destacado "la importancia de la votación que se va a producir el jueves" en la Diputación Permanente del Congreso, cuando "se vota la convalidación de los decretos de vivienda que, con mucho esfuerzo, nuestro espacio político llevó al Consejo de Ministros".

El resultado, según ha subrayado, es que "el jueves la Diputación Permanente va a convalidar la moratoria de desahucios hasta 2030, la prórroga obligatoria de alquileres hasta 31 de diciembre de 2028, para que a nadie le suban un alquiler 300 o 400 euros cuando le renuevan el contrato", y también incluyen "la prohibición de que los fondos buitre puedan comprar bloques enteros en nuestros barrios".

Eso, según ha insistido, ha sido gracias al trabajo del Frente Amplio en el Gobierno. Por lo tanto, mañana es un gran día", lo que le ha llevado a "animar a todo el mundo a participar en la huelga". Porque, mañana ganamos en la calle y el 29 de noviembre ganamos en las urnas", ha concluido.