El uso indebido del móvil motiva una de cada dos denuncias por distracciones al volante en Granada

Archivo - Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sujetar en la mano el teléfono móvil mientras se conduce motiva una de cada dos denuncias en la provincia de Granada según reflejan los resultados de la última campaña especial de vigilancia y control desarrollada por la Dirección General de Tráfico.

Entre los días 5 y 11 del presente mes de octubre, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil formularon un total de 265 denuncias por distracciones al volante, de las que 132 (un 49,8%) fueron por utilizar indebidamente el teléfono móvil, una infracción que conlleva la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.

Durante la semana de campaña, se efectuaron 154 controles y fueron controlados 11.928 vehículos, de los cuales 265 fueron denunciados por distintas infracciones relacionadas con distracciones. Tras el uso indebido del móvil, las otras conductas más sancionadas fueron conducir con cascos o auriculares conectados a reproductores de sonido, con 152 denuncias, y abrocharse el cinturón de seguridad durante la conducción, con 14.

También se registraron siete denuncias por leer al volante, seis por buscar objetos con el vehículo en marcha, dos por distraerse con los ocupantes del vehículo, y cuatro por conducir comiendo. Asimismo, se formularon tres denuncias por usar indebidamente sistemas de navegación y cuatro por utilizar otros sistemas de comunicación. Por último, 46 denuncias se debieron a otros tipos de distracciones durante la conducción.

Los controles preventivos realizados durante la campaña permitieron también detectar conductas relacionadas con el consumo de sustancias. En concreto, 17 conductores fueron denunciados por el añadido de conducir con tasas de alcohol superiores a la permitida, además de incurrir en alguna distracción, y 13 dieron positivo en drogas.