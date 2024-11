Ustea Córdoba denuncia al Defensor del Pueblo las aulas mixtas en colegios públicos y la Junta lo justifica

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustea Córdoba ha denunciado ante el Defensor del Pueblo "el trato discriminatorio y desigual" que la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía "impone a los centros públicos en comparación con los concertados en la provincia", pues "obliga a crear aulas mixtas en colegios públicos, una medida que jamás se aplica en los centros concertados, ni antes ni después del período de escolarización", mientras que fuentes de Desarrollo Educativo han dicho a Europa Press que la creación de aulas mixtas es necesaria para "garantizar la continuidad de los centros ante la falta de demanda".

Así y en primer término, el sindicato ha señalado a través de un comunicado la mencionada situación, de crear aulas mixtas en los centros educativos públicos y no en los concertados, "constituye una grave vulneración de los derechos educativos, un trato de favor a la educación privada-concertada, afectando negativamente la calidad en los centros públicos, generando recortes de personal docente y limitando los recursos destinados a la educación pública. Esta injusticia repercute especialmente en el alumnado más vulnerable, como aquellos con necesidades educativas especiales".

En concreto y durante el último período de escolarización para 2024/25, Ustea ha asegurado que "se han fusionado aulas mixtas en, al menos, cinco centros públicos en Córdoba, suprimiendo unidades antes de la fecha de inicio oficial de escolarización, el 1 de marzo de 2024. Los centros afectados fueron CEIP Miralbaida, CEIP Albolafia, CEIP Obispo Osio y CEIP Federico García Lorca en Córdoba capital, y el CEIP Miguel de Cervantes en Villanueva del Rey. En algunos de estos centros, la Junta intentó agrupar alumnado de los tres niveles de Infantil (3, 4 y 5 años) en la misma aula, alcanzando la ratio máxima y provocando un deterioro significativo en las condiciones de enseñanza".

Por el contrario y según el sindicato, "esta imposición de aulas mixtas no se realiza en centros concertados, donde incluso cuando existe la posibilidad de formar estas aulas, debido a un número reducido de matrículas, no se aplica esta medida ni tras el período de escolarización". Como ejemplo, Ustea ha documentado dos casos en centros concertados de Córdoba capital, "el CDC San Rafael y el CDP Virgen de la Fuensanta, en los que se podían haber creado aulas mixtas debido a un bajo número de estudiantes por nivel, pero la Delegación optó por no aplicarla".

RESPUESTA DE LA JUNTA

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba han argumentado a Europa Press que "la creación de aulas mixtas cuando hay muy pocos alumnos es una forma de garantizar la continuidad de los centros ante la falta de demanda".

Junto a ello, las mismas fuentes han señalado que "la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está demostrando el esfuerzo por mantener aulas con poco alumnado". Por ejemplo, "en Infantil y Primaria, el 43% de las aulas tiene menos de 20 alumnos" y, "a día de hoy, hay 3.000 aulas más con menos de 20 alumnos que en 2018".