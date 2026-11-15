Ustea destaca que Cádiz y Córdoba reúnen a más de 40.000 personas en defensa de la educación pública. - USTEA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de Cádiz y Córdoba han llenado este domingo sus calles en defensa de la educación pública. Las manifestaciones --aplazadas por las condiciones meteorológicas tras la convocatoria de huelga educativa del pasado 11 de noviembre-- han reunido a unas 25.000 personas en Cádiz y 20.000 en Córdoba en "una nueva demostración del compromiso de la comunidad educativa con la defensa de la enseñanza pública andaluza".

La Unión Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) ha informado en una nota que ha estado presente en ambas movilizaciones, integrada en los bloques verdes de la educación pública, "haciendo visible la voz del profesorado y del conjunto de la comunidad educativa".

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha indicado que han sido 6.000 personas las que han acudido a la manifestación convocada en Cádiz este domingo y 8.000 en Córdoba.

En esta línea, el sindicato ha llevado a las calles sus reivindicaciones frente a las políticas educativas del Gobierno andaluz, denunciando la pérdida de recursos y el debilitamiento de la red pública en beneficio de la enseñanza concertada y privada.

En concreto, en Córdoba, el representante de Ustea, Agustín Ariza, ha puesto el foco en la pérdida de unidades escolares públicas en Andalucía y ha manifestado que "casi 2.800 aulas se han perdido en Andalucía desde que gobierna el PP". Una cifra que refleja, según el sindicato, el impacto de las políticas educativas del Gobierno andaluz sobre la red de centros públicos y la necesidad de revertir esta tendencia.

Por su parte, en la manifestación de Cádiz, la representante de Ustea, Magdalena Torres, ha insistido en la necesidad de priorizar la inversión en la enseñanza pública y ha advertido de la situación que atraviesan los centros de la provincia. En este sentido, "necesitamos que todos los recursos públicos vayan para la educación pública", ha indicado. Además, "los centros públicos en Cádiz están en peligro con el aumento de la enseñanza concertada y privada", ha reclamado.

Desde Ustea han manifestado que la educación pública "continúa sufriendo una falta estructural de inversión, el deterioro de las plantillas docentes, unas ratios que dificultan la atención individualizada y la insuficiencia de recursos para atender adecuadamente la diversidad del alumnado".

Sin duda, "una situación que repercute directamente en las condiciones de trabajo del profesorado y en el derecho del alumnado a recibir una educación pública de calidad en condiciones de igualdad", ha indicado.

Frente a este escenario, Ustea ha reclamado una financiación suficiente y estable para los centros públicos, la recuperación y ampliación de las plantillas, la reducción de las ratios, el refuerzo de los equipos de orientación y del personal de atención educativa y una dotación adecuada de recursos para "garantizar una verdadera inclusión".

Asimismo, el sindicato ha exigido que los fondos públicos se destinen prioritariamente a fortalecer la red pública y a garantizar su capacidad para atender a todo el alumnado, en lugar de favorecer el crecimiento de la enseñanza concertada y privada.

En este sentido, la participación multitudinaria en las manifestaciones de Cádiz y Córdoba "vuelve a situar la defensa de la educación pública en el centro de la movilización social andaluza".

Por último, Ustea ha asegurado que continuará trabajando desde los centros educativos, la acción sindical y la movilización colectiva para defender unas condiciones dignas para el profesorado y una educación pública que garantice los mismos derechos y oportunidades para todo el alumnado.