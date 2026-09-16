Usuarios de salud mental del Clínico San Cecilio participan en un programa de salidas terapéuticas

Visita terapéutica Unidad de Rehabilitación de Salud Mental. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Terapéutica y la Unidad de Rehabilitación de Salud Mental del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, desarrollan un programa de salidas terapéuticas y actividades de ocio fuera del entorno sanitario como parte del proceso de recuperación de las personas a las que atienden.

En concreto, durante los meses de verano se realizan salidas a la Costa Tropical para disfrutar de un día de playa en Salobreña y el resto del año se programan rutas de senderismo, visitas a exposiciones y museos, asistencia a conciertos y otras actividades culturales y de ocio.

Estas actividades, programadas por los profesionales de ambos dispositivos, favorecen la inclusión social y las relaciones interpersonales, así como trabajar en contextos cotidianos habilidades y objetivos que forman parte de la intervención terapéutica habitual.

Las salidas están dirigidas a las personas atendidas en ambos dispositivos que desean participar y cuya situación clínica permite su participación.

En la Comunidad Terapéutica se organizan habitualmente en grupos de alrededor de 12 personas, mientras que en la Unidad de Rehabilitación participan entre 18 y 20 usuarios, acompañados siempre por profesionales de sus respectivos equipos.

La programación combina actividades de corta duración en Granada con salidas de mayor duración a otros municipios.

En la Comunidad Terapéutica, el programa de ocio incluye semanalmente visitas a exposiciones, museos, conciertos y otros eventos culturales, así como paseos por la ciudad y actividades cotidianas como acudir a una cafetería o una heladería. Dentro del programa se organizan también salidas fuera de Granada, especialmente durante los meses de verano.

En 2026, la Unidad de Rehabilitación ha realizado actividades en Alhama de Granada y varias jornadas en la playa de Salobreña, mientras que la Comunidad Terapéutica ha programado salidas a la Costa Tropical durante junio, julio y agosto.

Asimismo, la Unidad de Rehabilitación tiene prevista en octubre una salida a Antequera y El Torcal y ambos dispositivos organizan también actividades de senderismo y otras propuestas de ocio.

HABILIDADES EN ENTORNOS NORMALIZADOS

El objetivo del programa es trasladar a situaciones de la vida cotidiana aprendizajes trabajados previamente en los distintos programas terapéuticos.

Así, durante las salidas se entrenan habilidades sociales y de comunicación, manejo del dinero, utilización del transporte público, desenvolvimiento en el entorno, regulación emocional o resolución de problemas.

"Estas actividades permiten trabajar en un entorno más normalizado aspectos que forman parte de su proceso terapéutico, favoreciendo además que los usuarios tengan un papel activo y puedan relacionarse con sus compañeros fuera del contexto institucional", explica Erika Novoa, terapeuta ocupacional de la Comunidad Terapéutica.

Las salidas contribuyen también a fortalecer el vínculo terapéutico entre pacientes y profesionales y a generar espacios de convivencia.

Tras estas actividades, los profesionales observan una mejora del estado de ánimo, mayor disposición a las relaciones sociales y a la comunicación, así como una mayor relajación y una disminución de la sintomatología negativa.

Salir del entorno sanitario permite a los pacientes desenvolverse en situaciones sociales habituales y compartir espacios con el resto de la ciudadanía, favoreciendo su inclusión.