Valero considera que la dimisión de Óscar Puente "es lo correcto y una muestra de respeto hacia las víctimas"

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. Imagen de archivo. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU en el Frente Amplio al Congreso y coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha considerado que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "es hacer lo correcto y una muestra de respeto hacia las víctimas".

Así lo ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, después de que Puente comunicara este martes su dimisión en la Diputación Permanente, una decisión adoptada tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que fallecieron al menos 69 personas

Asimismo, Valero ha defendido que "ya no hay excusas para no hablar de modelo: o reforzar el Estado o sacar la motosierra, o apostar por lo público o liberalizar para hacer negocios". "Este es el debate de país", ha apostillado.