Valero (IU) acusa a la Junta de "subastar nuestras ciudades" y de "mercantilizar el derecho a la vivienda"

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha acusado al Gobierno andaluz este lunes de "subastar nuestras ciudades" y, en este sentido, de "entregarse a la subasta al mejor postor, a los fondos de inversión que controlan el negocio inmobiliario o el negocio turístico", así como de "mercantilizar el derecho a la vivienda".

En una atención a medios en Sevilla, Valero ha señalado que la Junta "está aplicando un plan sin fisura en los servicios públicos y en las ciudades que consiste en mercantilizar nuestros derechos, mercantilizar el derecho a la salud, mercantilizar el derecho a la vivienda, mercantilizar las ciudades de las cuales nos están despojando de ciudadanía".

El representante de IU ha destacado que "hay una solución para el tema de la vivienda", y ha trasladado, al respecto, que el Gobierno andaluz "tiene competencias para establecer una moratoria en licencias para nuevos pisos turísticos y en inspeccionar y sancionar aquellos pisos turísticos que están operando ilegalmente". Ha explicado Valero que el Partido Popular "tiene capacidad para aplicar la ley de vivienda, declarando zonas tensionadas y, por lo tanto, regulando el precio del alquiler", así como competencias "para desplegar un potente parque público de viviendas a la altura de las necesidades de la sociedad andaluza".

Al mismo tiempo, ha señalado que el Ejecutivo central "tiene que seguir avanzando", porque "el problema es grave y no se arregla solo". Por ello, "creemos que el Gobierno central también tiene que avanzar, extendiendo la protección que la ley de arrendamientos urbanos ofrece a los alquileres de vivienda habitual a aquellas personas que alquilan una habitación o una vivienda de carácter temporal".

Desde Sumar, ha añadido, consideran "que hay que gravar con más impuestos a los pisos turísticos para que no sean tan rentables y se facilite que sean puestos en alquiler permanente", y ha puesto de relieve que estos últimos "tienen bonificaciones fiscales que los hacen muy rentables".

Asimismo, Valero ha apuntado que el Estado "tiene que ser un promotor de viviendas públicas", y ha incidido en este sentido que "hacen falta en las zonas más tensionadas de nuestro país en torno a un millón y medio de viviendas públicas, que son necesarias y que se tiene que arremangar el Gobierno central para que se haga efectivo en esta legislatura".

Por otra parte, aunque también en referencia a la vivienda, ha lamentado que "es terrorífico cuando por parte de gobernantes no se nos considera personas, sino recursos", al recordar que "el otro día escuchamos a la ministra de Vivienda plantear que el que haya viviendas impagables en Málaga podía ser un problema porque faltasen camareros", y aludir a que "el PP, por boca del alcalde de Málaga, haya dicho que si no te puedes pagar una vivienda no hay ningún problema, que te vayas".