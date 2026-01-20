Valero (IU) anuncia un acuerdo unánime de eurodiputados de izquierda para llevar el acuerdo de Mercosur ante el TJUE

Archivo - El coordinador regional de IU-A y diputado en el Congreso de Sumar, Toni Valero. (Foto de archivo). - IU - Archivo

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario plurinacional Sumar en el Congreso de los Diputados, Toni Valero, ha anunciado este martes que el grupo en el que se referencia su formación en el Parlamento europeo --el llamado Grupo de la Izquierda-- ha decidido "por unanimidad" llevar el acuerdo ratificado este pasado fin de semana entre la Unión Europea y Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En un audio remitido a los medios, Toni Valero ha valorado esta decisión del citado grupo europarlamentario al entender que dicho tratado "va contra la soberanía alimentaria", y ha explicado que lo elevan así al TJUE por "tres motivos de fondo".

En primer lugar, según ha empezado a detallar, "porque el mecanismo de reequilibrio pone en riesgo la autonomía regulatoria de la Unión Europea y puede presionar nuestras normas climáticas, ambientales y de seguridad alimentaria".

En segundo lugar, "por la división artificial del acuerdo para esquivar la ratificación de los parlamentos nacionales", y en tercer lugar, "porque vulnera el principio de precaución", según ha abundado el dirigente de IU, que ha tachado de "profundamente injusto" este tratado que, en su opinión, "se ha construido para beneficiar a las grandes multinacionales, no a los agricultores, ni a los ganaderos, ni a las personas consumidoras".

"El Mercosur favorece a las multinacionales agroalimentarias y a la gran industria centroeuropea, mientras pone en riesgo la agricultura y ganadería social y profesional, incrementa la huella de carbono y desprotege a la ciudadanía en materia de seguridad alimentaria", ha añadido Toni Valero.

Ha opinado además que "las cláusulas de salvaguardia son una estafa" porque "no impiden la competencia desleal que llega con productos que no cumplen nuestros estándares ambientales, sanitarios ni laborales".

De esta manera, Toni Valero ha concluido sentenciando que, "apoyando este acuerdo, el Partido Popular, el Partido Socialista y la ultraderecha de (Giorgia) Meloni hipotecan el futuro del campo, justo cuando la Unión Europea recorta la PAC --Política Agraria Común-- y prioriza el rearme", según ha advertido antes de lamentar que esta Europa "está sacrificando su soberanía alimentaria".