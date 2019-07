Valero (IU) apremia a Sánchez a abandonar la "ambigüedad" entre izquierda o derecha y priorizar políticas de calado

447360.1.644.368.20190728111436

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, ha confiado en que el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, aproveche el mes de agosto para abandonar la "ambigüedad" que cree que ha marcado la investidura que finalmente resultó fallida, y decidir si quiere pactar con la izquierda o con la derecha, así como le ha reclamado que, en cualquier caso, priorice en este debate reformas políticas de calado en beneficio de la mayoría social.

En declaraciones a Europa Press, Valero, tras la investidura fallida del pasado jueves, ha asegurado que desde IU van a trabajar para que en septiembre pueda haber un acuerdo que permita que arranque la legislatura en el Gobierno de central, y lo hará anteponiendo medidas políticas que mejoren la vida de la gente, si bien ha criticado que Sánchez "pone en el mismo plano al PP, a Ciudadanos (Cs) y a Unidas Podemos".

Por eso, espera que el verano sirva para que el socialista abandone la "ambigüedad" y "o siga caminando hacia ese pacto con la derecha o que se dé cuenta de que la realidad está ahí y que tiene que afrontar pasos decididos hacia su izquierda". "No depende solo de nosotros", ha sostenido Valero, que quiere que se hable de cuestiones programáticas que mejoren la vida de la gente "pero no somos los únicos que jugamos este partido: a ver qué quiere el PSOE, si va a apostar por la izquierda o por la derecha".

Sobre la investidura fallida, Valero ha defendido la abstención de Unidas Podemos ante la candidatura de Pedro Sánchez porque "marca la voluntad que tenemos de que haya un gobierno progresista pero que no puede ser un cheque en blanco, tiene que responder a los malestares, necesidades, expectativas y a la esperanza de la gente".

"Ante los pasos que ha dado el PSOE es necesario marcar una abstención que abre un nuevo tiempo para seguir negociando y que salga definitivamente un gobierno progresista en septiembre, o antes, que requiera de los cambios necesarios que demanda la gente", ha proseguido el líder andaluz de IU.

EL PSOE "ARRASTRA LOS PIES"

Respecto al desarrollo de las negociaciones, Toni Valero ha lamentado que han estado marcadas por "las prisas, la improvisación y la espectacularización" y esto, a su juicio, "eso es muy malo para cualquier negociación".

En cualquier caso, cree que la falta de acuerdo ha sido consecuencia, entre otras cuestiones, "de lo que ha tardado el PSOE en dar respuesta a las ofertas que le planteaba Unidas Podemos" pues los socialistas, en su opinión, "han ido arrastrando los pies, no han dicho nada en torno a las cuestiones programáticas que se les han ido planteando y le ha costado una barbaridad asumir que tenía que hablar de cogobierno, no gobierno en minoría ni de cooperación".

"El PSOE no esperaba la renuncia de Iglesias y, tras eso, aceleró el proceso de negociación sin convencimiento, y un proceso de este tipo se tiene que dar con convicción y teniendo claro que aunque cueste mucho se tiene que llegar a un futuro compartido en el que se hable de reversión de recortes y ampliación de derechos, cuestiones que no han estado en el debate público cuanto se tenía que estar hablando sobre eso", ha abundado.

Entre tanto, Valero ha explicado que desde la organización de izquierdas siguen poniendo el foco en que "debe haber un compromiso por parte del PSOE con unas medidas fundamentales para que la próxima legislatura sirva para algo al pueblo, como derogar la reforma laboral o la ley mordaza" y así, a su juicio, "de ese debate es más fácil que salga una investidura, con o sin cogobierno".

"Desde IU no pusimos la condición del cogobierno como inexcusable, pero está claro que si el PSOE acepta unas medidas programáticas tiene que entender que las fuerzas con las que se vincula también tienen que gestionar parte de esas medidas", ha proseguido el líder de IU-CA antes de lamentar que "no vemos en el PSOE la necesaria generosidad para poder presuponer que en septiembre quiera dar ese paso".

En otro orden de cosas, Valero también ha apuntado que en la nueva legislatura que tiene que empezar a nivel estatal hay una nueva oportunidad para abordar la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica y mientras Andalucía tiene la propuesta clara --el acuerdo aprobado en el Parlamento andaluz--, "queda que en el Gobierno de España haya fuerzas que se crean esa reforma del modelo".

"Si es así se abrirá esa ventana de oportunidades", ha augurado el dirigente andaluz para avisar de que "si lo que sale en la investidura es un gobierno que mira hacia su derecha, nos encontraremos con la patada hacia delante que dio Mariano Rajoy durante años a esta reforma y eso deteriorará los servicios públicos".

LOS NÚMEROS DAN PARA NO REPETIR ELECCIONES

Ante la posibilidad de que la falta de acuerdo aboque a la repetición de las elecciones generales, el coordinador general de IULV-CA ha avisado que de ocurrir eso "la mayor frustración recaerá en el electorado de izquierdas". "El de derechas no se va a sentir frustrado por unas nuevas elecciones, lo verá con ánimo de revancha y posibilidad de mejorar resultados", ha abundado.

Con todo, ha defendido que no deberían repetirse los comicios porque desde la izquierda "no iríamos en las mejores condiciones anímicas por parte del electorado" y además, como ha recalcado, "no son necesarias, hay números para sacar políticas adelante que mejoren al vida de la gente", ha zanjado Toni Valero.