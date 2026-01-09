Valero (IU) critica el acuerdo con Mercosur que beneficia a "grandes multinacionales" en detrimento del sector del campo

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. (Foto de archivo). - IU - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha criticado este viernes el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) al que han dado 'luz verde' los Veintisiete países miembros de la UE, porque "está diseñado para beneficiar a las grandes multinacionales, no a quienes trabajan la tierra" y, de hecho, va "en contra de la agricultura y la ganadería ligadas al territorio, y de la soberanía alimentaria".

Así lo ha trasladado el también diputado nacional del grupo Sumar en un audio remitido a los medios de comunicación al hilo de la firma de dicho acuerdo, del que Toni Valero ha señalado también que "las cláusulas de salvaguarda que van a aprobar los embajadores europeos no son una solución real", sino que "son una estafa".

De este modo, el dirigente de IU ha apuntado que esas cláusulas "no protegen a los agricultores, son débiles, llegan tarde y en la práctica casi nunca se pueden aplicar", y "las propias organizaciones agrarias europeas las califican de un simple maquillaje político".

En esa línea, ha señalado que, "para activar" esas cláusulas, "hay que demostrar un perjuicio grave", lo cual es "un concepto jurídico muy ambiguo y con un listón tan alto que hace casi imposible abrir una investigación", según ha advertido Toni Valero antes de agregar que "los supuestos umbrales que se anuncian no son obligatorios, y se usan como excusa para no actuar".

Valero también ha criticado que se obliga "a demostrar que el daño al sector agrario se debe exclusivamente al acuerdo con Mercosur", algo que "es prácticamente imposible en un mercado donde influyen muchos factores al mismo tiempo", como "los costes de producción, la especulación o la evolución de la demanda".

Además, ha advertido de que "las medidas son temporales y muy limitadas, sólo pueden aplicarse durante doce años, y como máximo cuatro años por producto", así como ha opinado que "no sirven para afrontar los problemas estructurales del sector del campo".

Asimismo, Valero ha señalado que "estas medidas pueden quedar bloqueadas por los propios Estados miembros, convirtiendo un mecanismo, que debería ser rápido, en una herramienta política ineficaz".

"En resumen, no estamos ante una herramienta preventiva, sino ante un parche tardío que no afronta los problemas de fondo, la competencia desleal, las enormes diferencias en normas ambientales y laborales, y la crisis de rentabilidad de la agricultura social y profesional", ha sintetizado Valero antes de agregar que "a este paripé de las cláusulas de salvaguarda se le van a añadir ahora fondos de la PAC --Política Agraria Común-- para que la ultraderecha intente justificar la apertura al Mercosur", de forma que "todo está preparado para que Meloni --en alusión a la primera ministra italiana-- incline la balanza europea en favor de un tratado que va en contra de la agricultura y la ganadería ligadas al territorio y contra la soberanía alimentaria", según ha sentenciado para finalizar.