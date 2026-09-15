Valero (IU) critica la "falta absoluta de planificación" del transporte escolar en Jaén y pide la dimisión del delegado

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero. - IU

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha criticado este martes la "falta absoluta de planificación" del transporte escolar en la provincia de Jaén y ha exigido a la Junta de Andalucía una "solución inmediata" además de la dimisión del delegado de Educación, Francisco José Solano.

En un audio remitido a los medios, ha defendido la escuela pública y el derecho de los niños y niñas "a recibir una educación en condiciones y a poder llegar cada día a sus centros educativos" frente a este "desastroso inicio del curso escolar" en el territorio jiennense.

"No estamos ante un problema puntual. 32 municipios afectados, 56 rutas escolares desiertas y más de 1.600 alumnos y alumnas sin poder acudir con normalidad a sus colegios e institutos", ha destacado el también diputado del grupo Sumar.

Ha afirmado que esta situación es fruto "de una falta absoluta de planificación por parte del Gobierno de Moreno Bonilla" y, "mientras la Junta pone excusa, son las familias las que están pagando las consecuencias".

Por eso, Valero ha reclamado "una solución inmediata", que se pongan en marcha todas las rutas, que ningún alumno se quede sin transporte y que ninguna familia tenga que asumir un problema que corresponde solucionar a la Junta de Andalucía". Igualmente, ha demandado "responsabilidades políticas", de modo que "el delegado territorial de Educación de Jaén debe dimitir".

"Desde Izquierda Unida vamos a defender siempre una escuela pública accesible y de calidad y no vamos a permitir que se recorte ni se abandone un derecho fundamental mientras el Gobierno andaluz dedica sus esfuerzos a promocionar la tauromaquia y otros caprichos de la ultraderecha. Moreno Bonilla tiene que dejar las excusas y dar una solución ya", ha concluido.