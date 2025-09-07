Valero (IU) urge a Moreno a "condenar el genocidio palestino" y que la Junta "rompa relaciones con empresas israelíes"

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha urgido este domingo al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a "condenar el genocidio palestino", así como a que el Gobierno andaluz "rompa relaciones con las empresas israelíes que obtienen beneficios de la ocupación de territorios palestinos".

Así lo ha trasladado el también diputado de Sumar por la provincia de Málaga en un audio difundido a los medios en el que pone de relieve que la sociedad andaluza "se está movilizando ante el genocidio palestino", y en esa línea valora que "este fin de semana han vuelto a sucederse convocatorias masivas exigiendo que las instituciones tomen medidas".

Al respecto, Valero señala que "desde Izquierda Unida de Andalucía tenemos claro que hay que presionar desde todos los frentes y, por supuesto, desde las instituciones en las que gobernamos en Andalucía se va a presionar a Israel".

"Por eso hemos aprobado que ningún ayuntamiento gobernado por IU tenga ninguna relación económica con ninguna empresa que vulnere los derechos humanos y los territorios ocupados tal y como recoge el listado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", ha agregado.

Dicho esto, Valero ha realizado un llamamiento a que "se revuelva de una vez la conciencia del Gobierno andaluz, si es que la tiene, y se ponga a la altura moral de la sociedad andaluza".

"Moreno Bonilla tiene que condenar ya el genocidio palestino. Basta de silencio cómplice, porque Andalucía no es como él" y "los andaluces quieren que el Gobierno andaluz llame a las cosas por su nombre", ha aseverado el dirigente de IU, quien también ha considerado que "la Junta de Andalucía y los ayuntamientos del PP tienen que romper relaciones con las empresas israelíes que obtienen beneficios de la ocupación de territorios palestinos".

Al hilo, Valero ha advertido de que "es vergonzoso cómo el Partido Popular en Andalucía está entregando la Formación Profesional y operaciones inmobiliarias a empresas israelíes que hacen caja con la vulneración de derechos humanos en Palestina".