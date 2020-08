Valero: "No faltarán presiones" con "fake news" y "ruido" judicial para que el Gobierno no agote la legislatura

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha sostenido que "no han faltado empujes, intentos y presiones" para que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos no pueda agotar la legislatura, y "no van a faltar" en el futuro a través de "la presión mediática con 'fake news'" o mediante "la guerra judicial con casos que no van a ningún lado, pero que generan ruido".

En una entrevista concedida a Europa Press, Valero ha argumentado en ese sentido que "hay determinados estamentos que no aceptan que vivimos en una democracia donde se presentan distintas opciones políticas y después son los votantes los que ponen a uno en el Gobierno y a otros en la oposición", y "se sirven, y se van a servir como hasta ahora, de herramientas y estrategias absolutamente antidemocráticas" como las citadas.

"Por tanto, las presiones van a estar hasta el final", según ha dado por hecho Toni Valero, quien, no obstante, confía "en que esta legislatura va a terminar con un Gobierno de coalición, tal y como ha empezado, básicamente porque estamos en una situación de excepcionalidad democrática, económica y social, y sólo este Gobierno de coalición da garantías para afrontarla en las mejores circunstancias".

Según el líder andaluz de IU, únicamente el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "es el capaz ahora mismo de afrontar unos retos que van a condicionar la vida de las próximas generaciones en nuestro país", y "no hay una alternativa que hoy pueda afrontar con garantías un programa político y un programa de gobierno para mejorar la vida de la mayoría social en esta crisis económica y social".

UN GOBIERNO "MUY VALIENTE"

"Por eso creo que, a pesar de esas presiones, este Gobierno va a llegar hasta el final", según ha sentenciado Valero, quien ha valorado como "muy valiente" el comportamiento del Ejecutivo durante la pandemia, lo cual "ha llamado la atención, porque muchos esperaban que de ésta no saliera", según ha apuntado.

Valero ha puesto de relieve que el Gobierno "empezó una legislatura en un contexto guerracivilista durísimo", en el que "se sucedieron manifestaciones en las calles también de tintes guerracivilistas, golpistas, antidemocráticos", y al respecto ha advertido de que "han aumentado las agresiones de violencia política en las calles, también frente a cargos públicos".

"Es decir, llegamos a una pandemia en una situación muy difícil para este Gobierno, y muchos esperaban que no fuesen capaces de solventarla", según ha insistido el dirigente de IU, quien ha valorado que, sin embargo, "con políticas valientes, que han sido ejemplo en el conjunto de Europa", el Ejecutivo "ha demostrado que se podía hacer política de otra manera, incluso en las peores circunstancias", y al respecto ha citado iniciativas como el Ingreso Mínimo Vital, la política de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de "ayuda a los autónomos y a las empleadas domésticas".

Según Valero, con el Gobierno del que forma parte IU "se han puesto encima de la mesa muchas cosas de las que nunca se hablaba", y se "han puesto en marcha en las peores circunstancias", y ante la "crisis de la pandemia", que "todavía no ha terminado", y "lo que queda por afrontar", el líder andaluz de IU cree que el Ejecutivo "va a tener que seguir siendo igual de valiente".

"No puede perder valentía, porque la alternativa es una involución antidemocrática" y "volver a la política de los recortes de 2008, a la austeridad que defiende el Partido Popular en Europa", según ha advertido Toni Valero, que espera que el Gobierno "siga siendo valiente como hasta ahora, porque es eso lo que le da legitimidad y una vinculación emocional y política con su electorado y con muchos más allá de sus electores, que ahora se las ven mal y probablemente digan" que, "cuando vienen mal dadas, me puedo fiar de un gobierno donde está Unidas Podemos", que ha "priorizado el bienestar de la mayoría social antes de cualquier otro rédito electoral".

VALORACIÓN DEL LIDERAZGO DE GARZÓN

Por otro lado, Toni Valero ha valorado de forma "muy positiva" el trabajo de Alberto Garzón como coordinador federal de IU, subrayando que "es una suerte para Izquierda Unida que uno de los políticos mejor valorados" en España "sea su dirigente".

Ha opinado que Garzón ha ejercido un papel "en situaciones muy difíciles que ha sido más que solvente", y "ha sido capaz de dirigir Izquierda Unida en momentos muy difíciles", y de "encauzar" a la federación de izquierdas "en un proceso político de cambio en el país junto a otros actores como Podemos".

Al hilo, se ha referido también a la apuesta por la confluencia electoral con Podemos que ha defendido Garzón desde su liderazgo de IU, y ha señalado que "es evidente que cuando uno pasa a hacer política en espacios compartidos y de confluencia tiene que asumir paraguas y marcas que la superan en cuanto a la expresión pública", de forma que "es cierto" que la marca Izquierda Unida "aparecerá y aparece menos".

Pero, según ha apostillado a renglón seguido, "también es verdad que aparece muy mucho Unidas Podemos, donde muchas de sus caras y de su liderazgo son personas provenientes de IU", como el propio Alberto Garzón, que es ministro de Consumo, o Yolanda Díaz, la titular de Trabajo, que "proviene de Izquierda Unida".

"Tenemos innumerables cargos públicos y no sólo que referencian a Unidas Podemos y que provienen de IU", según ha puesto de relieve Valero, para quien "tenemos que asumir como algo provechoso, bueno, exitoso en nuestra estrategia, que las referencias de Izquierda Unida, aunque se vea menos, son referencias de un espacio mucho mayor que es Unidas Podemos", y que ésta "es una marca donde nosotros nos sentimos partícipes, y eso no nos anula". "Lo que hace es expandir la capacidad de IU de construir alianza y generar discurso", ha defendido.