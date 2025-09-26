Los vecinos de Córdoba piden medidas contra la gentrificación e insisten en implantar la tasa turística

Archivo - Turistas junto a tiendas de 'souvenirs' en el casco histórico de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-Zahara, que preside Isa Sereno, ha hecho este viernes un llamamiento a la reflexión a la sociedad cordobesa y las autoridades responsables con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, este sábado, 27 de septiembre, fecha en la que, actos conmemorativos aparte, debe "denunciar la imparable gentrificación de los barrios populares del centro histórico e incluso en distritos colindantes", a la vez que "insistir en implantar la tasa turística".

Según han apuntado desde el colectivo, "se trata de un proceso en el que la población residente se ve expulsada de sus entornos con las tensiones del mercado de la vivienda en alquiler y compra-venta; como con la proliferación de viviendas para uso turístico (VUT), grandes inversiones de grupos hoteleros que elevan precios, incremento del coste de los locales para los comercios de cercanía, etcétera".

Así, han citado que "el aumento de las molestias provocadas por las concentraciones de un turismo sin planificación, masificado y de baja calidad; unido a problemas ya no sólo puntuales de ruido, aglomeraciones, suciedad o deterioro del entorno son otros de los problemas que hacen más difícil la vida a los vecinos del centro y, en general, de la ciudad".

"A ello se une la sobrecarga en los servicios públicos, que costean todos los vecinos de la ciudad, mientras que los beneficios del turismo no retornan en la misma medida al Ayuntamiento y cada vez se quedan menos en Córdoba por la falta de mecanismos para la distribución de la riqueza que genera el sector", han avisado, para apostillar que "en buena parte, por la mayor presencia de iniciativas de fuera de la ciudad --cadenas hoteleras, fondos de inversiones, franquicias, etcétera-- que apenas mejoran el empleo, por otra parte casi siempre temporal y de baja calidad, mientras que el grueso de los réditos sale de la ciudad, dejando tras de sí más viviendas abandonadas, locales del comercio de cercanía cerrados y servicios públicos más sobrecargados".

MEDIDAS A TOMAR

Ante esta situación, la directiva de Al-Zahara, y de acuerdo a su programa, ha anunciado que seguirá trabajando por "medidas para ordenar la actividad turística, algunas de las cuales, ciertamente, ya están en curso por parte de las administraciones, pero que en todo caso deben hacerse cumplir, aplicar eficazmente e incluso ampliar".

Al respecto, han mencionado "cuestiones como la ampliación de la declaración de zonas saturadas de viviendas de uso turístico (VUT) y la suspensión de autorizaciones, el incremento de controles por parte de las administraciones central y autonómica sobre este tipo de residencias dedicadas a una actividad económica; aumento de la vivienda pública en alquiler para jóvenes, mayores y familias en general que quieran permanecer en el centro; más recursos humanos, técnicos y económicos para los servicios públicos en esta zona de la ciudad, y otras medidas como vigilar con más rigor el cumplimiento de las ordenanzas municipales y el aumento de controles y sanciones administrativas por ruidos, ocupación irregular de la vía pública, etcétera".

Más aún, la directiva de Al-Zahara ha propuesto "ampliar territorialmente las medidas al resto de la ciudad, en donde también se están generando tensiones por el turismo". Paralelamente, ha abogado por "planificar actividades e iniciativas que hagan valer los atractivos turísticos, gastronómicos, culturales y naturales de los barrios cristianos de La Axerquía o las barriadas de La Sierra, restando así presión sobre la saturada zona de la Catedral, la Ribera y la Judería".

TASA TURÍSTICA, "UNA DÉCADA DE LUCHA"

Capítulo aparte está la reclamación, que lideró en su día en la ciudad la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y que más de una década después mantiene, para que "se implante en Córdoba una tasa turística".

Esta medida, han explicado desde la directiva, "permitiría dedicar los ingresos a reforzar los servicios públicos especialmente sobrecargados en la zona, establecer ayudas eficaces a la modernización de los negocios tradicionales y servir para mejorar el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio histórico, monumental y humano de los barrios del centro", razones por las que Al-Zahara cree "necesario volver a reabrir al respecto el debate en la ciudad".