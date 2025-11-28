Los vecinos reclaman una mesa por Moreras (Córdoba) y acciones "urgentes" en el barrio ante la pobreza

Archivo - Barriada de Las Moreras. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba han reclamado este viernes una mesa por el barrio de Moreras y acciones "urgentes" ante "los altos índices de pobreza" en la zona.

Al respecto, el Consejo ha vuelto a remitir, tras medio año de silencio, la resolución de abril en la que solicitaba una mesa de trabajo "entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y el Consejo de Distrito Noroeste para abordar propuestas de iniciativas" en el barrio.

Cuenta con el apoyo de la directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales, que ha hecho suyas también las reivindicaciones que recientemente ha dado a conocer la AV federada del barrio, La Voz de Las Moreras, denunciando "la degradación bestial" de la zona y la necesidad "urgente" de la puesta en marcha de "un plan intregral de rehabilitación, ya que nos vamos a convertir en el gueto de Córdoba.

También Al-Zahara coincide con la AV en "la necesidad de acciones inmediatas de higiene y salubridad en el barrio y de una intervención eficaz de la Agencia de la Vivienda de Andalucía (AVRA) para el control del parque inmobiliario de la zona y arreglo de desperfectos como la limpieza y desatoro de sanieamientos, arreglo de fachadas, mejoras en contadores o reparación de bajantes y tuberías".

Volviendo a la petición del CMC, en el escrito se recuerda que "también Palmeras y el Distrito Sur están incluidas en la negra lista de los barrios más pobres de España, aunque Palmeras cuenta con un plan integral y se han activado iniciativas como la Cocina de la Foggara, el primer centro de la Red Impulsa o los trabajos que realizan las dos universidades en la zona", mientras que "en el Distrito Sur se cuenta al menos con el proyecto Edelquivir". En Moreras, por el contrario, "no logramos descifrar con qué iniciativas cuenta, más allá de las que se desarrollan de forma habitual desde hace años sin resultados posivos", han avisado.

El recordatorio del CMC ha sido remitido a la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, a la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta en la provincia, a la Alcaldía y a la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. En el mismo, además de constituir la mesa de trabajo de Moreras entre la Junta, el Ayuntamiento y el Consejo de Distrito Noroeste, se considera "necesario que participen activamente las entidades del barrio y las que trabajan socialmente, además de que haya un compromiso a disponer de fondos de las distintas administraciones a tal fin".