Una veintena de mujeres encuentra trabajo gracias a los itinerarios de empleo de Cruz Roja en Córdoba

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de mujeres cordobesas encuentra en los itinerarios de empleo de Cruz Roja un camino para dejar atrás la violencia según se extrae de los resultados del proyecto 'Itinerarios con compromiso que cambian vidas' --orientado a víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual--, en el que han tomado parte en el último año 31 mujeres, 21 de las cuales están ya insertadas laboralmente. De ellas, nueve cuentan con contrato indefinido en el sector de los cuidados domiciliarios, un ámbito clave para la atención a personas dependientes.

Así lo ha indicado la institución humanitaria en una nota, en la que ha detallado que una de las participantes, María, asegura que "nunca pensé que podría volver a sentirme útil y segura. Gracias a este programa he recuperado la confianza y ahora tengo un trabajo estable cuidando a personas mayores, algo que me llena de orgullo".

El proyecto --financiado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a través de los fondos Next Generation-- ha incluido actuaciones tales como talleres de alfabetización y empoderamiento digital, acciones de recuperación emocional y motivación, para el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de empleo, tutorías individualizadas y talleres de capacitación profesional.

"Estamos muy satisfechas con los resultados, dado que el trabajo es una de las puertas que permite a estas mujeres salir del círculo de la violencia y lograr su recuperación económica y su empoderamiento personal", ha destacado María Jesús Aranda, técnica del Plan de Empleo de Cruz Roja.

Las participantes en esta iniciativa --que arrancó en octubre de 2024 y se prolongará hasta final de mes-- han recibido una ayuda de 500 euros al mes durante la primera fase del itinerario, un máximo de tres meses, y de 960 euros otros seis meses, por la participación en las actuaciones de capacitación profesional. El proyecto contaba además con un compromiso de contratación de, al menos, la mitad de las participantes, con contratos de seis o más meses al finalizar el itinerario.

La intervención, cuyo título completo es 'Programa de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual con compromiso de contratación' y se desarrolla en toda Andalucía, se concentró en el caso de Córdoba en la capital y en la zona norte de la provincia, en colaboración con dos empresas que se dedican a la atención sociosanitaria de personas dependientes, como son Atende y Life Care.