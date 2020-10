Velasco apuesta por reducir el "exceso de cargos y titulaciones" en las universidades andaluzas que recoge la AIReF

El informe encargado por la Junta al organismo público ha tenido un coste de 236.000 euros

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha destacado este miércoles el "exceso de cargos y de titulaciones" que existe en las universidades andaluzas y la necesidad de reducirlos para ganar en eficiencia, por lo que ha mostrado su disposición a debatir estos temas con los rectores.

Así lo ha expresado tras la presentación en Sevilla de las conclusiones del informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la eficiencia del sistema universitario público andaluz, en un acto que ha tenido lugar en la sede de su Consejería.

Para Velasco "no hay nada que ocultar, son datos y creo que los rectores están dispuestos a debatir ese exceso de cargos". Se trata de partidas que "merecen una reflexión". "Hay demasiados miembros en órganos de gobierno, pero escasez en funcionarios de alto nivel". Al respecto, el citado informe señala que el conjunto de órganos de gobierno tiene un coste aproximado de 40 millones de euros, "siendo barato el sistema andaluz", ha añadido.

"En países más avanzados, como Reino Unido o Suecia, cambian ministros, pero no los directores generales. Si las universidades tomaran ese camino sería extraordinario", ha afirmado Velasco. En cuanto a las titulaciones, la Consejería apuesta por "fundir" determinadas titulaciones "para ganar en eficacia y evitar solapamientos, lo que no significa que se supriman". Para ello, el consejero ha puesto como ejemplo que el 25 por ciento de títulos de Grado de Humanidades tienen menos de 25 alumnos y que en Ingeniería hay una "eclosión" de ofertas, "por lo que existen más plazas de las demandadas".

FINANCIACIÓN

El consejero del ramo se ha referido también a las continuas demandas de los rectores de una mayor financiación por parte de la Junta. En este sentido, Velasco ha manifestado que lo "ideal" sería un plan plurianual, "como nos vienen reclamando", porque en el tema de infraestructuras "tendríamos un escenario estable y visible", así como "proyecciones realistas de cuál sería la carga docente adecuada, evitando contrataciones de profesores a 'salto de mata'", ha afirmado utilizando un símil.

Velasco ha calificado que el sistema financiero universitaro es "robusto", con problemas de tesorería "transitorios", al tiempo que ha garantizado que se seguirán cumpliendo todos los compromisos de gastos corrientes y de inversión.

Asimismo, Velasco ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los alumnos en lo que respecta a las becas, "que no se van a tocar en esta legislatura". "No puedo comprometerme ahora a decir cuándo se va a tocar este tema y si se va a revisar o no, pero que cada uno piense en términos de equidad o justicia distributiva". En este sentido, el informe refleja en el apartado de sistema de bonificación que "hay ausencia de criterios de equidad y que no tienen efectos sobre la eficiencia académica".

OTROS DATOS DEL INFORME

El estudio destaca también que los precios públicos "son los más bajos de todo el sistema universitario estatal, un 4,7 por ciento frente al 10,2 de media en España" y que la carga real docente es un 80 por ciento de la teórica.

La AIRef recoge en su informe que una misma titulación tiene indicadores diferentes según la Universidad a la que haga referencia. Así, la tasa de inserción en la Facultad de Historia de la Universidad de Málaga (UMA) es del 0,46 por ciento, frente al 0,92 que registra la Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. Ello denota, según el consejero, la escasa movilidad de mano de obra en Andalucía, lo que contribuye a un aumento del paro estructural.