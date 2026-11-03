Verifican el estado de todas las instalaciones en la Fábrica de Municiones de Granada antes de retomar la actividad

Imagen de la Fabrica de Municiones de Granada el pasado viernes. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Técnicos y miembros del comité de empresa están revisando este martes todas las instalaciones que pudieran verse afectadas por la fuerte explosión registrada el pasado viernes en la Fábrica de Municiones de Granada antes de retomar la normal actividad en la planta.

La jornada arrancó en la mañana de este martes con la producción "paralizada al cien por cien", tal y como acordaron la empresa y los trabajadores el viernes, con el objetivo de que todas las instalaciones y estructuras críticas que puedan suponer un riesgo para la plantilla sean "revisadas y verificadas".

Conforme se vaya dando el visto bueno, las instalaciones se irán incorporando a la producción hasta retomar la total normalidad, según han detallado a Europa Press desde el comité de empresa, presidido por UGT.

El grupo industrial CSG, al que pertenece la planta de El Fargue, situó la explosión en la zona de desmilitarización. Un lugar destinado a la eliminación de munición antigua, dañada o inutilizable que está situado a una distancia de seguridad de las instalaciones de producción de la fábrica y de las propiedades civiles.

Tras la detonación, que dejó tres heridos leves por problemas de audición, se ha acordado la creación de una comisión de investigación formada por técnicos de la empresa, representantes de los trabajadores y delegados de prevención de riesgos laborales. El objetivo es arrojar luz sobre las causas de esta "detonación inusual" que "dentro de los estándares de eliminación de explosivos "no se tenía que haber producido", según señala el delegado sindical de UGT en la Fábrica de Municiones, Francisco Ruiz Ruano.

El objetivo último es adoptar las medidas correctoras necesarias una vez que se sepan las causas de la detonación para completar, si fuera necesario, las ya "estrictas medidas de seguridad" con las que opera esta compañía especializada en el sector de defensa.

Fue al filo de las nueve de la mañana del viernes cuando el 112 recibió numerosas llamadas alertando de una fuerte detonación procedente de esta fábrica situada en la carretera de Murcia y sentida en varios municipios del área metropolitana.

Los trabajadores fueron evacuados y hasta el lugar se desplazaron los servicios de seguridad y emergencia correspondientes, incluidos la Guardia Civil, la Policía y los Bomberos. No se registraron heridos graves y tres trabajadores tuvieron que ser trasladados al Hospital Virgen de las Nieves para valoración por afecciones auditivas en principio de carácter leve.

La Policía Nacional movilizó a efectivos de los Tedax, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Científica y de Subsuelo para inspeccionar la zona y establecer un perímetro de seguridad.

Los efectivos realizaron comprobaciones de posibles daños en las viviendas más cercanas a la fábrica, si bien no observaron daños estructurales ni de gravedad.

Esta explosión se produce después de que el pasado 13 de octubre se produjera el vuelco de un camión en la A-4002, en Granada, que transportaba granadas de mortero de esta misma fábrica y que perdió parte de la carga sobre la vía, la cual tuvo que ser retirada con la intervención de efectivos policiales experimentados en manejo de explosivos.

La Junta de Andalucía activó la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas a causa de este accidente que se produjo cuando el vehículo siniestrado realizaba un transporte entre dos instalaciones de la compañía.