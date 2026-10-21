Victoria Cruz y Francisco Balufo toman posesión como diputados del PSOE-A para cubrir vacantes de candidatos electorales

Diputados en el Pleno del Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Victoria Cruz y Francisco José Balufo han tomado posesión este miércoles, 21 de octubre, de sus escaños en el Parlamento andaluz como diputados del PSOE-A por las provincias de Almería y Huelva, respectivamente, para cubrir las vacantes dejadas por representantes socialistas que han renunciado a sus actas de parlamentarios para concurrir como alcaldables a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

De esta manera, Victoria Cruz cubre la vacante que ha dejado Fátima Herrera, que renunció como diputada del PSOE-A por Almería tras ser elegida el pasado mes de septiembre en primarias para ser la candidata socialista a la Alcaldía de la capital almeriense en los comicios locales previstos para mayo de 2027.

Por su parte, Francisco José Balufo se ha convertido en parlamentario socialista de esta XIII legislatura tras la renuncia a su escaño por Huelva de Macarena Robles, que va a ser la candidata del PSOE a la Alcaldía de Almonte en los comicios locales de mayo del año que viene.

Tanto Victoria Cruz como Francisco José Balufo se han comprometido a acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía cuando el secretario primero de la Mesa del Parlamento, José Ramón Carmona, les ha requerido para cumplimentar este trámite al inicio de la sesión plenaria que ha comenzado este miércoles con una hora de retraso respecto al horario previsto.

Se trata de la primera sesión que se celebra en el Salón de Plenos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas --sede del Parlamento andaluz-- tras la obra de rehabilitación que se ha llevado a cabo en su interior y que lo ha mantenido cerrado durante varios meses este año, durante los que los plenos se han celebrado en la sala 'Alberto Jiménez Becerril'.

La presidenta del Parlamento, Ana Mestre, ha aludido a esta circunstancia al dar inicio a la sesión plenaria, cuando ha puesto de relieve el "esfuerzo" de los trabajadores que han contribuido a posibilitar el regreso al Salón de Plenos, y con "especial hincapié" a quienes también "propiciaron en su día el traslado" provisional a la sala Alberto Jiménez Becerril, unas palabras que han estado seguidas de una ovación de los diputados.