Vimcorsa acoge la exposición 'Un toque de transversalidad' con 53 obras del artista José María Báez

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Vimcorsa de Córdoba acoge hasta el día 21 de septiembre la exposición 'Un toque de transversalidad', del artista jerezano afincado en Córdoba José María Baéz. La muestra reúne 53 obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores.

Según ha informado el Ayuntamiento, la exposición está dividida en tres secciones, que tratan de desarrollarse escenográficamente con un cierto sentido de macro-instalación. El montaje de la exposición desdeña el sentido cronológico y la propia especificidad de cada obra, que se superponen y entrelazan alterando su formalismo mediante la acumulación, desbordando sus propios límites e incitando a la interlocución entre ellas y los espectadores.

El primer apartado se titula 'La idea de orden. Geometrical Dominator', porque la esencia de las cosas bascula sobre una razón geométrica. En ella hay obras realizadas entre 2018 y 2024 donde abundan rectángulos y cuadrados, pero siempre formados desde la idea de dispersión y caos mediante el abigarrado entrecruzamiento de tiras rectas y curvas de diferente grosor, y la superposición de colores.

La segunda sección, 'Lo confuso y traumático. El extrañamiento', está compuesta por obras realizadas entre 1995 y 2024 donde lo deshilachado, lo organicista y lo curvilíneo, formas también muy presentes en la naturaleza, quieren simbolizar --con sus quiebros y aristas-- los conflictos que ocasionan la ruptura de los estereotipos y la búsqueda de la identidad.

Una tercera sección, 'Paradojas. Goodbye to all that', abarca piezas realizadas entre 1981 y 2024, que no reprimen un inequívoco recurso a la ironía y otras complicidades personales, como ciertos guiños cinéfilos. La exposición puede visitarse de martes a domingos, de 10,30 a 13,30 y de 18,00 a 21,00 horas. Los domingos y festivos, de 10,00 a 14,00 horas.

Artista jerezano residente en Córdoba desde 1960, la obra de José María Baez encaja plenamente en lo que se puede definir como tradición pictórica moderna. Su obra está presente en importantes colecciones nacionales se ha mostrado en numerosas exposiciones.

Ha realizado muy diversas intervenciones en espacios públicos, entre las que cabe destacar la intervención mural efímera realizada en el Claustro del Centre del Carme, IVAM, en Valencia, así como la intervención en el Teatro Liceo en Baena, Verbum (Casa das Palabras) en Vigo y en la hornacina del Puente Romano en Córdoba.