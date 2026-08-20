VitiVinum señala la "enorme dificultad" para encontrar jornaleros para la vendimia en Montilla-Moriles, en Córdoba

Archivo - Vendimia en viñedos del marco Montilla-Moriles. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo VitiVinum ha advertido este jueves, junto a "viticultores, lagares y bodegas de la zona vitivinícola de Montilla-Moriles", en Córdoba, sobre "un problema que se agrava año tras año y que, en la presente vendimia, está alcanzando una situación especialmente preocupante, como es la enorme dificultad para encontrar trabajadores disponibles para realizar las labores de vendimia".

Según ha informado dicho colectivo en una nota, ahora se vive "un momento decisivo del año", pues "la uva alcanza su punto óptimo de maduración en unas fechas determinadas y no puede esperar", resultando que "la vendimia requiere disponer de un importante número de trabajadores durante un periodo relativamente corto e intenso", y "la falta de mano de obra puede provocar retrasos en la recolección, pérdida de calidad de la uva, incremento de costes e incluso que determinadas parcelas no puedan vendimiarse a tiempo".

Por ello, este colectivo considera necesario que "las administraciones, organismos y entes involucrados analicen si el actual sistema de prestaciones, subsidios y ayudas vinculadas al desempleo agrario está suficientemente coordinado con las necesidades reales de contratación durante las campañas agrícolas".

A juicio de este colectivo, "la protección social, que todos apoyamos, debe garantizarse a quienes verdaderamente la necesitan. Sin embargo, debe diseñarse de manera que no desincentive la incorporación temporal al mercado laboral cuando existe una oferta real de empleo, con contrato, salarios justos conforme a convenio y alta en la Seguridad Social".

El objetivo, en opinión de VitiVinum, "no debería ser enfrentar ayudas con empleo, sino conseguir su compatibilidad de forma razonable y que trabajar siempre resulte atractivo y beneficioso para el trabajador".

Además, "al mismo tiempo se produce una situación paradójica, que merece una respuesta urgente". Así, "en Montilla, en Moriles y en otros municipios de la comarca residen actualmente personas extranjeras, entre ellas numerosos ciudadanos de origen latinoamericano, por ejemplo, que desean trabajar, que están dispuestas a incorporarse a las labores agrícolas y que, sin embargo, en determinados casos, no pueden ser contratadas legalmente debido a que su situación administrativa todavía no les permite trabajar".

Los viticultores quieren "contratar legalmente" y, por ello, desde VitiVinum han apelado "a las administraciones competentes para que estudien y establezcan procedimientos ágiles, extraordinarios o urgentes, plenamente legales, de regularización o autorización de trabajo excepcional para aquellas personas extranjeras residentes en la zona que reúnan los requisitos establecidos legalmente y tengan una oferta real de empleo en campañas agrícolas como la vendimia", evitando así "situaciones de economía irregular".

En este sentido, VitiVinum considera preciso "mejorar la coordinación del PFEA, de programas provinciales de empleo y de planes municipales de contratación" con "campañas agrícolas estratégicas", teniendo en cuenta "la falta estructural de mano de obra agrícola que está afectando a Montilla-Moriles y especialmente a la vendimia".

También quiere este colectivo "que se revise la compatibilidad y coordinación entre determinadas prestaciones y subsidios por desempleo y la realización de trabajos agrícolas temporales, procurando que la aceptación de un empleo resulte económicamente atractiva y no perjudique injustificadamente al trabajador".

También reclama que "se refuercen los mecanismos públicos de intermediación laboral, para poner en contacto a desempleados y empresas agrícolas que necesitan trabajadores", en el marco del obejtivo general de "conseguir que los distintos instrumentos públicos de empleo y las necesidades reales de contratación en el territorio se complementen y coordinen en lugar de competir por una misma bolsa de trabajadores.

Por todo ello, desde VitiVinum piden "una actuación urgente y coordinada de las administraciones, que permita garantizar la mano de obra necesaria para la vendimia de Montilla-Moriles, proteger la viabilidad de los viñedos y, al mismo tiempo, generar empleo, legal y de calidad", y "mayores oportunidades de integración para quienes desean trabajar.