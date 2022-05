Viviendas y apartamentos turísticos andaluces marcan llenos en primavera y advierten de las reservas para verano

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) ha indicado este martes que las viviendas y alojamientos turísticos de la comunidad han registrado llenos a lo largo de esta primavera, sobre todo en fines de semana, y empiezan a observar una recuperación de llegada de turistas internacionales que se espera se mantengan en verano, una temporada que auguran será "bastante importante" y sobre la que han lanzado un aviso: aunque por ahora no hay ocupación alta para los meses estivales, si "puede haber posibilidades" de que familias que quieran reservar "se encuentren que no hay nada disponible" si no planifican con suficiente antelación.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de AVVA, Carlos Pérez-Lanzac, ha remarcado que en primavera han visto que "los fines de semana están completos", y entre semana "por fin se empieza a ver el cliente internacional", mejorando las cifras de lunes a viernes con clientes procedentes de Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Alemania, Holanda e incluso de países mediterráneos, que tradicionalmente visitaban más Andalucía en verano.

En ese cómputo de primavera ha sido "fundamental" la Semana Santa, que ha hecho que estos alojamientos registraran durante el primer tramo una ocupación "en torno al 80%", en tanto que "en días importantes hemos llenado", acompañado de una recuperación de los precios que AVVA ha destacado. Tras esa semana, el puente del 1 de mayo "ha sido también un buen indicador". "Hemos estado por encima del 85%", ha señalado Pérez-Lanzac, que ve tras la pandemia una mayor preferencia por los apartamentos y viviendas turísticas "porque es un producto más profesionalizado".

Ya de cara al verano, y aunque advierte que es "todavía pronto", registran en "ciertas ubicaciones" ocupación al 50%, "que no es nada bastante alto y todavía hay espacio". No obstante, ha señalado que su principal cliente, las familias, tendentes a realizar reservas anticipadas, este año competirán más con el mercado internacional, "que suele hacer sus reservas con bastante anticipación", especialmente en opciones que incluyan piscina privada o estén en zona costera.

"Sí puede haber este verano posibilidades de que algunas familias quieran reservar sus vacaciones y se encuentren que no hay nada disponible", ha avisado el presidente de AVVA, quien ha sostenido que "se espera una temporada de verano bastante importante".