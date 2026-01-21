Vox acusa al Gobierno de "esconderse detrás de las víctimas" para "eludir su responsabilidad"

Manuel Gavira (c.), durante su visita a Adamuz (Córdoba) - VOX

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado este miércoles al Gobierno central de "esconderse detrás de las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) para "eludir sus responsabilidades" en cuanto al "deterioro" del sistema ferroviario español.

En un comunicado, Gavira ha lamentado el "trágico balance" de 43 personas muertas por el accidente de los dos trenes en Adamuz, así como un fallecido en el accidente de tren que ayer se produjo en Gelida (Barcelona), al tiempo que ha valorado la labor del pueblo español.

Ha denunciado que el Gobierno español "se escuda y esconde detrás de las víctimas para no hablar de su maltrato al sistema ferroviario, un deterioro que ya era un clamor antes de estos siniestros". Ha denunciado que el Ejecutivo nacional se dedica además a acusar "de mentir, incluso, a los profesionales que llevan meses alertando de los defectos y problemas de las vías".

Gavira ha querido dejar claro que Vox no "permitirá que el dolor de las víctimas ni el luto de sus familias sean utilizados para eludir responsabilidades" por parte del Gobierno nacional.

Para Gavira, el "mejor homenaje y la mayor muestra de respeto que podemos tener con las víctimas de estas tragedias es trabajar por esclarecer las causas de esta catástrofe y señalar a los responsables".

"Vamos a seguir trabajando y vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para conseguir que se haga justicia", ha señalado Manuel Gavira, que ha expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y ha confiado en la pronta recuperación de los heridos.

Ha indicado que, "como en otras catástrofes ocurridas en los últimos años, no podemos confiar en la acción de este Gobierno central, porque nada funciona bajo la corrupción y la mentira".

"Los españoles merecemos un gobierno del que poder fiarnos, que no nos robe, que no nos mienta y que no sea un peligro y una amenaza para nuestra vida, nuestra seguridad y nuestra prosperidad", ha concluido Manuel Gavira.