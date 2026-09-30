Vox acusa al Gobierno de "ocultar" datos a la Consejería de Justicia sobre casos de violencia de género

El portavoz de Vox, Javier Cortés, durante la rueda de prensa previa al Pleno del Parlamento andaluz. A 30 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha denunciado este miércoles la "f - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha acusado este miércoles al Gobierno central de "ocultar" datos a la Consejería de Justicia sobre casos de violencia de género en la comunidad para poder "luchar contra esta lacra".

En rueda de prensa, Cortés se ha referido a una carta que el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), remitió al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado 10 de agosto solicitando datos sobre número de delitos, año y tipo del delito, la provincia en la que se produjeron y la nacionalidad de "los agresores sexuales".

"El Gobierno se niega a responder", ha denunciado Cortés, quien ha señalado que esos datos son fundamentales para la Consejería de Justicia, ya que le servirían para poder analizar "los recursos materiales y humanos que tenemos ahora mismo para luchar contra esta lacra, la violencia machista".

"Aquí está el Gobierno feminista, el que venía a proteger a las mujeres, y está dificultando la labor de la Consejería de Justicia, que está pidiendo datos objetivos para poder valorar la idoneidad de los recursos materiales y humanos" que hay destinar, según ha agregado.

Ha señalado que el Gobierno central también es "traidor" en materia de lucha contra la violencia de género porque "ha soltado a violadores" y a los maltratadores les ha puesto "pulseras que no funcionan", y ahora no "entrega información útil para luchar contra esta lacra y sigue sin relacionar esta lacra con otro dato objetivo, la inmigración que estamos absorbiendo y que no trata a la mujer por igual".

Concretamente, en la carta remitida al ministerio, Gavira indica que su consejería, en el ejercicio de sus competencias en materia de administración de Justicia, "considera necesario disponer de información estadística suficientemente desagregada sobre los delitos contra la libertad sexual cometidos en Andalucía, con el objeto de realizar una adecuada planificación y dimensionamiento de los recursos públicos destinados a la valoración integral de las víctimas".

Entre los datos que solicitaba, se encuentran "personas condenadas por delitos contra la libertad sexual" (año; provincia; tipo de delito, con el máximo nivel de desagregación disponible, y nacionalidad de la persona condenada, diferenciando entre nacionalidad española y extranjera); delitos contra la libertad sexual, o efectos de la aplicación de la ley del 'sí es sí en la comunidad.

"La información solicitada tiene una finalidad exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos, y pretende proporcionar una base objetiva para evaluar las necesidades de medios personales y materiales de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de Andalucía, atendiendo a la evolución de la criminalidad sexual y a la ampliación del ámbito de la respuesta judicial especializada en materia de violencia sexual contra las mujeres", según señalaba el vicepresidente de la Junta en la misiva.

Añadía que es "necesario disponer de esta información para poder valorar adecuadamente el impacto que la ampliación del ámbito competencial de las Secciones de Violencia sobre la Mujer en materia de delitos contra la libertad sexual puede tener sobre la carga de trabajo y las necesidades de las unidades de valoración especializada, evitando que la planificación de los recursos se realice exclusivamente sobre la base de los procedimientos tradicionalmente incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004".

Asimismo, consideraba que "el dato solicitado de la nacionalidad es relevante para poder asimismo prever la gestión de recursos sobre intérpretes y traductores".