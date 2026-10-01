Calendario laboral: qué días son festivos este octubre de 2026 y cuándo hay puente en cada comunidad autónoma

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El inicio del otoño trae consigo la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre, fijada anualmente por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque algunos años coincide con un día no laborable, lo que hace que sea posible transferirla a otro día, este año cae en lunes.

Además de disfrutar de un puente a mitad de mes, algunas comunidades celebran sus propias fiestas autonómicas de forma paralela. El caso más destacable es la Comunidad Valenciana, ya que su día autonómico cae el viernes anterior a la Fiesta Nacional de España, creando un puente de cuatro días.

Calendario laboral 2026 · Octubre Los festivos de octubre, comunidad por comunidad L M X J V S D 28 29 30 1 2 3 4 5 La Gomera 6 7 8 9 C. Valen. 10 11 12 Nacional 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 12 de octubre — Fiesta Nacional de España. Festivo en toda España. 9 de octubre — Día de la Comunitat Valenciana. Festivo solo en esa comunidad. 5 de octubre — Ntra. Sra. de Guadalupe. Festivo insular únicamente en La Gomera (Canarias). Fuente: calendarios laborales oficiales publicados por cada comunidad autónoma para 2026.

¿QUÉ FESTIVOS HAY EN OCTUBRE EN ESPAÑA?

La siguiente tabla contempla los festivos que corresponden al mes de octubre en todo el territorio nacional, incluyendo las fiestas autonómicas y excluyendo las del ámbito local.

FESTIVOS ADICIONALES EN VALENCIA Y CANARIAS

Además de celebrar el 12 de octubre, la Comunidad Valenciana y una de las islas Canarias celebran fiestas autonómicas adicionales. En la Comunidad Valenciana se celebra el Día de la Comunitat el viernes 9 de octubre, lo que crea una especie de "macro puente" al ser el lunes siguiente otra fiesta nacional.

En el caso de Canarias, La Gomera celebra la Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe el lunes 5, lo que alarga el fin de semana y permite disfrutar de un puente.

¿POR QUÉ ES FESTIVO EL 12 DE OCTUBRE?

El 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España y conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Este órgano explica que fue oficializada en 1918 por el rey Alfonso XIII para honrar la influencia mundial de España.

Sin embargo, actualmente su finalidad es "recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos", de acuerdo con la Ley 18/1987, de 7 de octubre, publicada en el BOE.

La Ley del Estatuto de los Trabajadores establece un máximo de catorce días al año para celebrar fiestas laborales retribuidas y no recuperables, dos de ellas de ámbito local. Dentro de este texto, se establece que el 12 de octubre es un festivo nacional que, en el caso de que sea un domingo, podrá ser trasladado por el Gobierno al lunes posterior.