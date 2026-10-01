Decreto de vivienda en España, en directo: votación en el Congreso, acampada en Sol, reacciones y última hora

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha reclamado a las fuerzas políticas en el Congreso, y "muy especialmente" a los diputados del PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que apoyen la votación del "decreto de la estabilidad" para instaurar contratos de alquiler duraderos e indefinidos.

Durante una atención a medios en la sede del PP, Del Río ha apelado directamente al grupo popular al subrayar que sus parlamentarios cuentan con el peso decisivo en la Cámara para sacar adelante el decreto, emplazándoles a definir si "van a estar del lado de la estabilidad de las familias" o "de la especulación" de los rentistas.

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