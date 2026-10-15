Vox afirma que la Fiscalía investiga al alcalde de Ítrabo (Granada) por supuesta malversación en contratos municipales

El concejal de Vox en Ítrabo, Antonio Jiménez Montes. - VOX

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha informado este jueves de que la Fiscalía ha respaldado su denuncia contra el alcalde de Ítrabo (Granada), el socialista Antonio Jesús Carrascosa Valverde, por posibles delitos de prevaricación y malversación continuados relativos a 26 expedientes y ha presentado una querella por estos hechos ante los juzgados de Instrucción de Motril.

El concejal de Vox Antonio Jiménez Montes ha relatado que la denuncia formulada contra el regidor responde a presuntas "irregularidades en la gestión económica del Ayuntamiento por el pago de facturas entre 2021 y 2026 sin el preceptivo informe de fiscalización e intervención, el pago de facturas por servicios recurrentes sin contrato alguno y la contratación de personal laboral de forma directa, tal y como queda reflejado en decreto de la Fiscalía".

Tras la denuncia del concejal de Vox, la Fiscalía Provincial de Granada requirió al interventor del Ayuntamiento de Ítrabo un informe sobre diversos expedientes de contratación. "El informe concluye que concurren diversas irregularidades, como haber efectuado contratos menores que superaban el valor estimado de 15.000 euros para suministros, el fraccionamiento de contratos para gastos periódicos e incluso facturas sin expediente alguno de contratación".

"Desde Vox no vamos a permitir que el equipo de gobierno haga un uso indebido del dinero de los itrabeños. Presentamos la denuncia con la sospecha de que no se están realizando las contrataciones con el debido respaldo legal, y la Fiscalía nos da la razón. Confiamos en la justicia y continuaremos trabajando por el bienestar de los vecinos del municipio", ha concluido Antonio Jiménez Montes.