Vox afirma que hubiera sido una "auténtica barbaridad" que se confirmara una "supuesta desaparición" de mamografías

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Vox ha considerado este martes "bienvenido" el pronunciamiento de la Fiscalía de Sevilla sobre el archivo de la denuncia presentada por la asociación Amama por la "supuesta desaparición" de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), como mamografías, ya que si se hubiera confirmado ese hecho, hubiese sido una "auténtica barbaridad".
En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento, Ricardo López Olea, ha expresado el respeto de su partido a esa última decisión judicial, aunque "en este país, la Fiscalía está un poco tocada porque no se respeta la independencia".
Ha indicado que la "supuesta desaparición" de mamografías denunciada por Amama era algo "sorprendente" y detrás podría haber "delitos bastante importantes, como el de falsedad en documento público".
Ante ello, según ha señalado, la Fiscalía ha realizado "una investigación oportuna" y ha decidido el archivo de la denuncia de Amama, algo que debe ser "bienvenido para todos los andaluces porque eso habría sido auténtica barbaridad".
No obstante, López Olea ha indicado que ese es un tema, pero que no puede ocultar el "problema real", como es lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama, una "cuestión de la que el Gobierno andaluz no ha dado ningún tipo de explicación al día de hoy".
"¿Qué es lo que ha pasado ahí?, no sabemos nada, ni de cuántas son las afectadas, qué es lo que ha pasado, quién dio una orden o dejó de dar una orden", ha añadido.
"No sabemos absolutamente nada de eso", ha añadido, apuntando que, por ello, Vox va a estar "personado" en el procedimiento judicial que se lleve a cabo, exigiendo "explicaciones y, en su caso, las responsabilidades jurídico-penales o de otro tipo que sean oportunas".