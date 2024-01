Vox afirma que el "islamismo está en Andalucía" y no "se combate con las políticas de PP y PSOE"

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este jueves, con motivo del primer aniversario del atentado yihadista de Algeciras (Cádiz), donde fue asesinada una persona y varias resultaron heridas, que "el islamismo está en nuestra tierra y no se combate con las políticas que hacen PP y PSOE", que se ponen "el traje oscuro y asisten a los funerales, pero siguen permitiendo las políticas que hacen que este tipo de actos estén pasando y puedan pasar en nuestra tierra".

Gavira ha realizado estas declaraciones en la sede del Parlamento andaluz, desde donde ha mandado "un abrazo fuerte" a la familia de las víctimas, a sus amigos y a la ciudad de Algeciras.

Ese atentado, según ha señalado, puso de manifiesto que "el islamismo ya estaba en nuestra tierra": "Por denunciar esto nos dijeron de todo, que si exageramos, que si politizábamos el atentado, o que si estábamos provocando miedo al islam".

"Nos afeaban que vinculáramos a la inmigración ilegal ese atentado", cuando lo cierto y verdad es que ese terrorista tenía una orden de expulsión de nuestro país", ha añadido Gavira, quien ha criticado que "los políticos de los partidos convencionales dijeran que era un fallecimiento en vez de un asesinato y un atentado terrorista".

El portavoz de Vox ha señalado que, un año después, y gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha evitado una "masacre" de un joven islamista residente en Montellano (Sevilla).

Por ello, Gavira ha insistido en la necesidad de "que las mezquitas yihadistas y los imanes radicalizados estén fuera de nuestra tierra, porque luego las consecuencias las sufren los españoles", tal y como este miércoles ha solicitado Vox en el Congreso de los Diputados a través de una iniciativa parlamentaria.

El portavoz parlamentario ha insistido en que "no nos van a callar, no nos van a silenciar y no vamos a cejar en nuestro empeño de seguir trabajando para evitar que se repita lo que pasó en Algeciras hace un año y lo que podía haber pasado en Sevilla hace unas pocas horas".