Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 24 de enero a las 14 horas

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 24 de enero hasta las 14 horas:

· Moreno aborda con Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia urgir a Sánchez a "pagar la factura" de la "infrafinanciación"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha mantenido este miércoles una "pequeña cumbre informal", aprovechando su asistencia a la inauguración de la edición de 2024 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, con sus homólogos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE); la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), y la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), en la que los cuatro han coincidido en señalar que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "una factura pendiente" de abonar a estas regiones por su "infrafinanciación" autonómica. (Leer más https://acortar.link/va1Unl)

· Espadas elige al jiennense Jacinto Viedma como nuevo secretario de Organización del PSOE-A

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha elegido al diputado socialista por Jaén en el Parlamento andaluz y secretario de Organización del partido en esta provincia, Jacinto Viedma, como nuevo secretario de Organización en el marco de la remodelación que va a acometer en la dirección de la federación socialista andaluza. Según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, Espadas propondrá a Viedma como nuevo secretario de Organización en lugar del granadino Noel López en la reunión que celebrará el próximo viernes en Sevilla el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano del partido entre congresos. (Leer más https://acortar.link/WNoIqA)

· El alcalde de Montellano (Sevilla) pide no discriminar a la familia del detenido por yihadismo y evitar "especulaciones"

El alcalde de Montellano (Sevilla), Curro Gil, ha llamado este miércoles a la ciudadanía de este municipio a no discriminar a la familia del joven de 17 años de nacionalidad siria, vecino del municipio y arrestado el domingo por la tarde por su presunta relación con el terrorismo yihadista, así como a evitar "especulaciones" sobre el asunto y a actuar con "prudencia". Tras ser detenida la madre del citado adolescente y ser puesta en libertad sin llegar a ser entregada a la Audiencia Nacional, el primer edil ha sostenido que si esta mujer "no está imputada, no debe haber problema con ella". (Leer más https://acortar.link/8iKmjq)

· Andalucía prevé superar este año los 35 millones de turistas tras un 2023 de "récord histórico"

Andalucía prevé superar los 35 millones de turistas en el presente año tras el "récord histórico" logrado en 2023, en el que se ha alcanzado la cifra de 33,9 millones de visitantes, según los datos ofrecidos este miércoles por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras inaugurar el Pabellón de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2024). (Leer más https://acortar.link/e2699G)

· Intervenidas en Sevilla 23 toneladas de aceite sin permisos y otras 25 de aceitunas "en descomposición"

La Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadas de un delito de estafa a 18 agricultores que no cobraron la venta de la cosecha de aceitunas en la localidad sevillana de Carmona. En la denominada operación 'Tahunat' se han paralizado 23 toneladas de aceite que ya habían salido de la almazara por carecer de los permisos administrativos y de trazabilidad necesarias, así como 25 toneladas de aceitunas que se encontraban en "claro proceso de descomposición". (Leer más https://acortar.link/5xDUV8)