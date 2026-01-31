Vox alerta del "colapso sanitario" en la provincia de Córdoba por "falta de enfermeros y profesionales" - VOX

CÓRDOBA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este sábado el "grave deterioro" de la sanidad pública en la provincia tras mantener una reunión de trabajo con el Sindicato de Enfermería Satse.

En el encuentro han participado la presidente provincial de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, el diputado autonómico Alejandro Hernández y la responsable de Relaciones Institucionales, Marta León, quienes han advertido de que "Córdoba continúa a la cabeza en listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas, sin haber registrado las mejoras anunciadas por la Junta en otras provincias".

"El informe de Satse señala que el principal cuello de botella del sistema sanitario cordobés es la falta de profesionales, lo que provoca que hospitales, quirófanos y centros de salud permanezcan cerrados o infrautilizados pese a existir demanda asistencial", según Vox.

"Esta situación se refleja de manera especialmente clara en el Hospital de Montilla, cuya actividad es hoy inferior a la de hace años por la falta de personal, así como en el Hospital de Puente Genil, donde la escasez de profesionales impide utilizar con normalidad los quirófanos, insistimos se encuentra infrautilizado", ha señalado Paula Badanelli.

Asimismo, ha expuesto que el Hospital de Cabra necesita ampliaciones y recuperación de espacios asistenciales "que no pueden ponerse en marcha sin un refuerzo real de las plantillas, mientras que en el norte de la provincia, hospitales como el de Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco registran baja actividad quirúrgica y de consultas debido a la dificultad para captar y retener profesionales, castigando especialmente a las zonas rurales".

El diputado autonómico Alejandro Hernández ha denunciado una de las situaciones recogidas en el informe de Satse, "la no sustitución sistemática de bajas, permisos y licencias, una práctica que está tensando al personal sanitario y deteriorando la calidad asistencial, así como la precariedad de los contratos, que está favoreciendo la fuga de enfermeras y otros profesionales a otras comunidades autónomas o al sector privado".

"Especial preocupación genera la situación de la Atención Primaria, sin espacios suficientes, con centros de salud saturados, falta de consultas, ausencia de áreas diagnósticas y enfermeras que, en algunos casos, no disponen siquiera de una consulta fija para atender a los pacientes," ha añadido.