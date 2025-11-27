Vox se compromete a "sentar en el banquillo de los acusados a todos los corruptos de Andalucía, sean rojos o azules"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 19 de noviembre de 2025. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha aseverado este jueves que su partido "va a sentar en el banquillo de los acusados a todos los corruptos de Andalucía, ya sean rojos o azules".

Así lo ha manifestado el dirigente de Vox en una atención a medios en el Parlamento andaluz junto al portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, al hilo de la querella que este partido presentó "a mitad de julio" ante los juzgados de dicha localidad sevillana "para que se investigue a Francisco Salazar", el ex secretario adjunto de Organización del PSOE que fue "mano derecha" del líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "también al exalcalde (socialista) de Dos Hermanas Francisco Toscano".

Manuel Gavira ha remarcado que Vox presentó dicha querella "porque el Ayuntamiento de Dos Hermanas contrató durante cinco años" a Francisco Salazar, en la etapa de Francisco Toscano como alcalde, si bien el primero "no trabajaba" en el consistorio, sino "en Ferraz --en referencia a la sede nacional del PSOE-- y luego en Moncloa", según ha agregado el portavoz parlamentario de Vox.

Ha relatado que, pese a que se solicitó "el archivo de las actuaciones, el juzgado dijo que no" y "las actuaciones van a seguir para adelante", y por eso la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo "investigaciones" de las que Gavira no ha querido "revelar nada porque el juzgado ha decretado el secreto del sumario", según ha explicado.

Dicho esto, Manuel Gavira ha querido avisar de que Vox "va a sentar en el banquillo de los acusados a todos los corruptos de Andalucía, nos da igual que sean rojos o azules", siguiendo el principio de que, "el que la haga, la pague", según ha abundado.

"Vamos a desterrar esa forma de hacer política que tienen 'populares' y socialistas que lo único que viene a hacer es lucrarse de los recursos de todos los andaluces", y a "acabar con la corrupción política que adorna tanto Andalucía como España", ha prometido Manuel Gavira para concluir.