Vox condena el "ataque" a una iglesia de Albuñol (Granada) como "atentado contra las creencias de los españoles"

ALBUÑOL (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Ricardo López, ha denunciado y condenado este lunes el "ataque" que se ha registrado en la iglesia de Santiago Apóstol de El Pozuelo, pedanía de Albuñol (Granada), que ha considerado como un "atentado contra las creencias más profundas de los españoles".

El representante de Vox se ha pronunciado así en una atención a medios durante una visita a la citada pedanía granadina para "denunciar y condenar" dicho incendio que ha dejado "varios heridos y ha provocado importantes daños materiales", según han remarcado desde esta formación, desde donde han subrayado que como presunto autor de este suceso se ha detenido a "un magrebí".

Ricardo López ha sostenido que lo sucedido no es "ni singular ni una cuestión anecdótica", así como ha aseverado que "se ha atentado contra las creencias más profundas de los españoles". El también parlamentario de Vox por Granada ha afirmado que con este tipo de atentados "se atacan nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra forma de ser y los sentimientos de fe más profundos de la gente de este pueblo y de la nación española".

Al hilo, el portavoz adjunto de Vox ha enumerado ataques perpetrados en Europa como, por ejemplo, el atentado contra la publicación 'Charlie Hebdo', "en el que mataron a unos cómicos que hacían caricaturas de Mahoma", así como en la sala Bataclan en París, en Bruselas o en Alemania, "donde en la época de Adviento se atropella a un montón de personas llevándolas a la muerte".

Además, Ricardo López ha aludido a los ataques producidos en Londres o en España, donde "murieron 193 personas por bombas en el atentado del 11-M" de 2004, así como al más reciente "atentado" en Algeciras (Cádiz) "donde se mata al sacristán y se atenta gravemente contra la vida de un sacerdote".

CONTRA LA "PROGRESIVA ISLAMIZACIÓN EN ESPAÑA"

El parlamentario ha avisado de que desde Vox "no vamos a cesar en nuestra denuncia", y ha advertido de "la progresiva islamización que se está produciendo en Europa y en España", ya que hechos como este suponen, a su juicio, "una nueva agresión a los valores y a las tradiciones de España por parte de extranjeros que quieren imponer sus creencias con violencia ante la mirada cómplice del bipartidismo del PP y el PSOE".

En esa línea, López ha afirmado que el bipartidismo "es el culpable por la inmigración ilegal y masiva que está sufriendo España", así como "responsables de degradar pequeñas localidades, nuestros barrios", y de estar "poniendo en riesgo la seguridad de las familias".

El portavoz adjunto ha reivindicado que Vox defiende que "todo aquel que venga a España debe de hacerlo de forma legal y para adaptarse a nuestra cultura", así como que "aquellos que entren en nuestro país de forma ilegal deben ser deportados, al igual que los que se dediquen a delinquir".

Por último, López ha agradecido "la rápida actuación de la Guardia Civil, los bomberos y los vecinos que colaboraron en la extinción del fuego y en la defensa del templo", y ha concluido subrayando que desde Vox han querido este lunes acudir a El Pozuelo "a acompañar y a apoyar a los vecinos", así como ha incidido en advertir de que desde Vox "no vamos a cesar en nuestras denuncias".