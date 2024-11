Vox Córdoba advierte de "la falta de responsabilidad" del gobierno local en Huerta de la Reina

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha advertido este martes de "la falta de responsabilidad" del gobierno local en el barrio de Huerta de la Reina y ha pedido que "se actúe de urgencia en los barrios ante ciertos problemas y que el PP cumpla con lo que se promete a los cordobeses".

Según ha informado el grupo en una nota, la concejal ha visitado la barriada, donde ha comprobado "la situación de dejadez que sufren los vecinos por parte del gobierno de José María Bellido".

En este sentido, Badanelli ha lamentado que "ya no es que no cumplan lo que les ha prometido, ya es que no son capaces de actuar con urgencia cuando suceden cosas como el derrumbe de una fachada de una de las casas abandonadas de la zona, en la Calle Marqués de Guadalcázar, lo que hace que se mantenga cortada una calle con el consecuente peligro para los vecinos".

Además, la portavoz ha puesto el foco de atención en otra de las calles de esta zona, de modo que "en Calle Goya esquina Sama Nahaarro hay una casa que está aún en peores condiciones, una casa 'okupada', en la que prenden fuego, y que ya ha sido denunciada en múltiples ocasiones por los vecinos", ha explicado, para comentar que "es una casa donde cualquier día nos vamos a encontrar con un derrumbe y que va a suponer una auténtica desgracia por la falta de urgencia en la actuación del Ayuntamiento".

Así, Badanelli ha cuestionado "quién va a responder cuando debajo de los escombros pueda haber una persona". "Ya está bien de tener los barrios abandonados por parte de este gobierno del PP, ya está bien de tirar el dinero en cosas absurdas", ha subrayado, para apostillar que "la obligación del Consistorio, la obligación del gobierno de Bellido es resolver este tipo de problemas y mejorar la calidad de vida de los barrios".

Al respecto, ha expuesto que estarán "pendientes de que al menos salgan a la luz estas situaciones, para que los cordobeses tengan claro lo que le importa a este PP de mayoría absoluta el estado de los barrios y solucionar los problemas reales de los cordobeses".