Vox Córdoba critica el gasto del Imtur en un segundo estand en Fitur y exige su disolución "inmediata"

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León, ha criticado este miércoles que "el gobierno municipal, a través del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), vaya a destinar 21.856,55 euros al alquiler de un segundo espacio de 92,5 metros cuadrados en Fitur 2027, cuando Córdoba ya estará representada dentro del pabellón de Andalucía", a la vez que ha exigido la disolución "inmediata" de dicho ente.

Según ha remarcado la edil en una nota, "es el dinero de todos los cordobeses, cuando Córdoba ya tiene presencia dentro del espacio de Andalucía y ahora el gobierno municipal pretende pagar un segundo estand sin explicar qué necesidad concreta cubre ni qué resultados va a aportar".

Así, la portavoz ha cuestionado "la explicación de la delegada de Turismo, Marián Aguilar, de que el nuevo espacio permitirá una mayor autonomía a Córdoba". "Si ahora dice que necesitamos más autonomía para promocionar la ciudad, está reconociendo que hasta ahora las cosas no se han hecho bien", ha manifestado, para apuntar que "debe dar explicaciones y justificar este gasto, no limitarse a anunciar que vamos a tener más espacio".

León ha reclamado que "se concrete qué se va a ofrecer en ese segundo estand y cómo se medirá su rendimiento". "Córdoba se vende sola", ha defendido, para señalara que la ciudad tiene "un patrimonio y una oferta extraordinarios". "Necesitamos que quienes gestionan su promoción sepan aprovecharlos y expliquen en qué gastan nuestro dinero", ha trasladado, para enfatizar que "gastar más no garantiza vender mejor".

Para la portavoz, "esta decisión constituye una muestra más de la mala gestión del gobierno municipal y de un organismo cuya disolución inmediata Vox lleva años reclamando". En este sentido, ha insistido en que "el Imtur tiene que rendir cuentas y justificar cada euro que sale del bolsillo de los cordobeses".

Asimismo, León ha lamentado "las continuas faltas de respeto que se producen en las reuniones de los consejos presididos por Aguilar". La portavoz le ha reprochado que "interrumpa a los consejeros mientras están hablando".

Además, ha reprochado que, "en el último consejo de septiembre, la presidenta ha dado por finalizada la sesión cuando ha considerado oportuno, mientras la portavoz del grupo de Vox todavía estaba interviniendo". "Los consejeros estamos para fiscalizar la gestión, preguntar y exigir respuestas y no es admisible que Aguilar nos interrumpa cuando planteamos cuestiones sobre el dinero público", ha afirmado, para abundar en que "tiene la obligación de responder y de respetar a quienes formamos parte de estos órganos".

Ante ello, León ha exigido al gobierno municipal "transparencia y respeto al debate: No vamos a dejar de preguntar ni de denunciar una mala gestión porque a la delegada le incomode". "El dinero es de los cordobeses y nuestra obligación es defenderlo", ha dicho.