Vox critica a la Junta por el "colapso" en tramitaciones de dependencia en la provincia de Granada

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria granadina de Vox Cristina Jiménez, que es también vicepresidenta tercera de la Cámara andaluza, ha exigido este martes al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) que "deje de engañar a los granadinos", y que articule "todos los recursos necesarios para dar la vuelta al colapso que sufre la provincia" de Granada en materia de dependencia, con situaciones "vergonzosas" como que "en enero de 2025 se estaban tramitando revisiones del segundo semestre de 2022, o incluso del primer trimestre de 2022 en la zona de Iznalloz y Huétor Tajar, lo que significa retrasos de hasta tres años según recoge el Defensor del Pueblo Andaluz".

Así lo ha advertido la representante de Vox en una nota en la que ha puesto de relieve que "Granada es la provincia, junto a Sevilla, donde más quejas se han elevado al Defensor del Pueblo por la deficiente gestión de la dependencia".

Cristina Jiménez ha remarcado que en la provincia granadina hay "más de 9.500 personas en lista de espera pese a los mensajes autocomplacientes del Gobierno andaluz del PP", y ha lamentado que, "mientras miles de granadinos siguen sin recibir ayudas a las que tendrían derecho legalmente, y hay personas que fallecen sin llegar a acceder a la dependencia, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de Pedro Sánchez se culpan mutuamente de esta situación sin articular medidas efectivas y sin dar una financiación adecuada para solucionar este gravísimo problema".

"En Andalucía se tarda una media de 574 días en resolver un expediente de dependencia, un tiempo que es inasumible para las personas que están en una absoluta situación de vulnerabilidad", ha aseverado la diputada autonómica de Vox, que ha subrayado que, mientras, tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Juanma Moreno "no dudan en gastar cientos de millones de euros en financiar la inmigración irregular y la acogida de menores no acompañados que deberían de estar en sus hogares con sus familias", ha apostillado Cristina Jiménez.

Ha especificado que, "según los datos de la propia Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Andalucía destina 7.696,35 euros por persona atendida, mientras que cada menor no acompañado tiene un coste para las arcas públicas de 54.000 euros al año, más de 80 millones anuales en total".

"La Andalucía que nos quiere vender el señor Moreno Bonilla a través de sus costosas campañas publicitarias es absolutamente falsa, y haría bien en recortar de una vez todo el gasto superfluo que existe en la Junta para dar una financiación adecuada a la sanidad y la dependencia, que es donde debería centrarse el esfuerzo inversor de las instituciones", ha sentenciado la parlamentaria granadina de Vox para concluir.