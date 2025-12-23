Vox critica que el PP ha rechazado el 99,6% de las inversiones de sus enmiendas a las cuentas de la Junta para Granada

El parlamentario andaluz de Vox por Granada Ricardo López Olea - VOX

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado públicamente este martes que el PP haya rechazado el 99,6 por ciento de las inversiones para la provincia de Granada que reclamaba en sus enmiendas a los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, y ha criticado que en su opinión el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "vuelve a dar la espalda a los problemas reales de los granadinos con unas cuentas que no solucionan los problemas de la sanidad o la educación".

En una nota de prensa, el presidente de Vox Granada y parlamentario andaluz, Ricardo López Olea, ha lamentado la "absoluta falta de compromiso" con Granada del Gobierno de Moreno, que ha afirmado que "ha quedado de nuevo en evidencia con el rechazo sistemático a las más de 170 enmiendas" que su formación ha presentado para la provincia en relación con los presupuestos de la Junta para 2026.

De esa manera, de los más de 150 millones de euros adicionales que Vox demandaba movilizar para la provincia sólo se ha aprobado una inversión de "poco más de 500.000 euros, menos del 0,5 por ciento" de lo demandado por Vox para Granada. "El señor Moreno Bonilla, al igual que Pedro Sánchez, presume de grandes cifras y datos macroeconómicos mientras le da la espalda a los problemas reales de los ciudadanos".

Así lo ha defendido López Olea, que ha agregado que así ha quedado "demostrado en el rechazo a unas enmiendas absolutamente necesarias para corregir las graves carencias de la provincia en materias tan sensibles como la sanidad, la educación, la vivienda o las infraestructuras", y ha detallado a continuación que el PP "sólo ha aceptado las propuestas de Vox para la limpieza de los cauces en Granada y pequeñas inversiones en la Laguna de Padul y en la Filmoteca de Andalucía".

Para el parlamentario granadino, el Gobierno del PP "vuelve a dar la espalda a los granadinos" y vende un presupuesto récord en números totales "que se pierde por el camino" y no revierte en Granada. Para López Olea, "al señor Moreno Bonilla se le está poniendo cara de Susana Díaz y su negligente gestión en temas como la sanidad le va a pasar factura porque los ciudadanos ya han comprobado en estos siete años que el cambio que propugnaba era de 360 grados, es decir, ha dado la vuelta para quedarse en el mismo sitio en el que estaba el Gobierno del PSOE".

López Olea ha detallado que el PP ha dejado en el cajón las enmiendas de Vox para dotar de las infraestructuras, tales como nuevos hospitales y centros de salud, que demanda la provincia, además del "inaplazable" refuerzo del personal sanitario, además de "rechazar un impulso real a la construcción de viviendas de protección oficial, sufragar la parte de las canalizaciones de la presa de Rules a las que se comprometió la Junta de Andalucía, o acabar con los 22 barracones en los que los niños de la provincia tienen que dar clase y la adecuación de numerosos colegios e institutos".

Todo ello "sin olvidar las obras hidráulicas necesarias para garantizar el agua a los granadinos o un apoyo al proyecto de Granada Capital Cultural Europea en 2031 con el impulso del gran espacio escénico" de la capital granadina, ha precisado López Olea.

En materia de infraestructuras, López Olea también ha señalado que su partido ha presentado enmiendas para la ampliación del metro de Granada ante la "desidia" que el presidente del comité ejecutivo provincial de Vox en Granada ha achacado en esta materia a la Junta de Andalucía, "que ahora ha encargado un estudio para planificar cómo serán las futuras ampliaciones".

"Es un trabajo que ya debería estar hecho para que, en cuando acaben las obras de la ampliación a La Gabias, los trabajos no paren y se comience otro nuevo trazado de inmediato", ha lamentado el parlamentario granadino, que ha subrayado que esta es una "prueba palpable" de la falta de "ambición de la Junta de Moreno Bonilla".

Su partido, ha concluido, "ha puesto encima de la mesa soluciones reales para los problemas reales de Granada y el PP ha respondido con sectarismo político: rechazando sistemáticamente las enmiendas de Vox aunque sean buenas, aunque sean necesarias, aunque las pidan los vecinos".