Vox-A defiende el desbroce de los montes y la recuperación del pastoreo para prevenir incendios

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SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Javier Cortés, ha defendido este domingo la limpieza y el desbroce de los montes, la recuperación del pastoreo y el refuerzo de la gestión forestal como medidas para prevenir los incendios en la comunidad.

En una publicación en su perfil de la red social X, Cortés ha asegurado que su formación lleva "años diciendo que los incendios se apagan en invierno" y ha señalado que, "gracias a Vox", Andalucía impulsará estas actuaciones preventivas.

"El mejor cortafuegos es un monte cuidado", ha concluido el dirigente de Vox en Andalucía, en relación a la situación forestal en la comunidad.