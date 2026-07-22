La ginecóloga María Isabel Valdivia, del Hospital de Valme de Sevilla, presidenta de Suelo Pélvico de la SEGO

María Isabel Valdivia Jiménez, ginecóloga del Hospital Universitario de Valme y presidenta de la Sección de Suelo Pélvico de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) - HUV

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

María Isabel Valdivia Jiménez, ginecóloga del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha sido nombrada presidenta de la Sección de Suelo Pélvico de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Un reconocimiento avalado por su trayectoria profesional de más de tres décadas dedicada a la atención, investigación y formación en el ámbito de las disfunciones del suelo pélvico y el dolor pélvico crónico.

Valdivia es responsable de la Unidad de Suelo Pélvico y Dolor Pélvico Crónico del hospital sevillano, liderando avances como la creación de forma pionera en Andalucía de la Consulta Monográfica de Dolor Pélvico Crónico. Durante los próximos cuatro años asumirá el liderazgo de un equipo de trabajo de ámbito nacional integrado por profesionales de distintas comunidades autónomas, informa el centro hospitalario en un comunicado.

La doctora compaginará la recién asumida presidencia de la Sección de Suelo Pélvico de la SEGO con la presidencia de la misma sección en la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO) de la cual también es responsable. "Este doble liderazgo, en los ámbitos autonómico y nacional, proyecta la trayectoria de la especialista y consolida al Hospital de Valme como referente en el abordaje de las patologías del suelo pélvico".

Especialista en Ginecología y Obstetricia, la trayectoria de Valdivia destaca por su contribución a la innovación asistencial y al desarrollo de modelos de atención multidisciplinar. Entre sus principales aportaciones, figura la puesta en marcha en el año 2014 de la consulta de Dolor Pélvico Crónico en el Valme. La misma permite ofrecer una atención integral y especializada a mujeres afectadas por una patología compleja que puede tener un importante impacto en la calidad de vida.

Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el tratamiento médico-quirúrgico de patologías como la incontinencia urinaria y el prolapso de órganos pélvicos, problemas de salud que afectan a un elevado número de mujeres y que pueden condicionar significativamente su bienestar físico, emocional y social.

COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN

La actividad investigadora de María Isabel Valdivia se centra en la mejora del diagnóstico y tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico, con líneas de trabajo relacionadas con el prolapso uterino, el desarrollo de modelos predictivos mediante ecografía transperineal y el estudio de la función sexual femenina.

Su contribución científica incluye la participación como coautora y revisora de diversas Guías de Asistencia Práctica de la SEGO sobre patologías como la neuralgia del pudendo, la vulvodinia, la incontinencia urinaria o la ecografía aplicada al suelo pélvico.

Entre los reconocimientos más recientes a su labor investigadora destaca el premio a la mejor comunicación obtenido en el IX Congreso Andaluz de Suelo Pélvico, celebrado en 2023, por un estudio multicéntrico centrado en la relación entre la función sexual y la patología del suelo pélvico. Junto a la asistencia sanitaria y la investigación, la formación constituye otro de los pilares de su actividad profesional.

Actualmente ejerce como tutora clínica de médicos internos residentes de Ginecología y Obstetricia, Urología y Medicina Familiar y Comunitaria. A ello se suma su colaboración en la formación Pre-grado de estudiantes de Medicina y su participación como docente en programas de Post- grado especializados en el tratamiento del dolor y las disfunciones del suelo pélvico.

Antes de asumir la presidencia nacional de la Sección de Suelo Pélvico de la SEGO, desempeñó la vocalía de este órgano y ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO), incluyendo la secretaría y vocalía de su Sección de Suelo Pélvico y la actual presidencia.

Asimismo, ha sido vocal de la Asociación Andaluza de Dolor y mantiene una participación activa en organizaciones científicas internacionales como la International Continence Society (ICS) y la Sociedad Iberoamericana de Neuro-uroginecología (SINUG). Con este nombramiento, María Isabel Valdivia asume el reto de impulsar el desarrollo científico y asistencial de una disciplina que desempeña un papel fundamental en la salud de las mujeres, promoviendo la investigación, la innovación clínica y la mejora continua de la atención sanitaria.