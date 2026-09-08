Vox denuncia "el deterioro" de la educación en Andalucía por "las políticas" del Gobierno central

Archivo - El diputado del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía Juan José Bosquet. - VOX - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Parlamento andaluz Juan José Bosquet ha denunciado este martes "el deterioro" de la educación en Andalucía por "las políticas" del Gobierno central.

En una nota, Bosquet, que es portavoz de Vox en la comisión de Educación del Parlamento, ha manifestado que "las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez han llevado a Andalucía a la cola en matemáticas, lectura y ciencias", mientras que "los alumnos andaluces están más de 10 puntos por debajo de la media nacional", como se refleja en el último informe PISA hecho público este martes.

A su juicio, el objetivo del Ejecutivo central es "deteriorar la educación para manipular a los españoles".

Juan José Bosquet ha lamentado que los datos son "demoledores" y que la "única alternativa para que los andaluces no sigan perdiendo nivel educativo es Vox".

Ha recordado que en el acuerdo de gobierno entre el PP-A y Vox en Andalucía se recoge una prueba de acceso única "para que no haya alumnos de primera y de segunda en España".